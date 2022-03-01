دينا بفستان قصير في ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود عبد الناصر

أطلت الفنانة الاستعراضية دينا خلال حضورها حفل ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة، بفستان قصير.

اختارت دينا فستان بتصميم صارخ، إذ اعتمدت على الكشاكش والميتاليك الناعم.

واعتمدت تصفيفه الشعر الوفي، على احدي الجانبين، مع ماكياجا بدرجات الروز، واختارت كلاتش بنفس لون وقماش الفستان

وأقيم مساء اليوم، حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة بأحد الفنادق الكبرى في محافظة أسوان.

وكان من أول الحاضرين على السجادة الحمراء الفنانة الاستعراضية دينا وداليا البحيري وشيري عادل واللبنانية كاتيا كعدي ونيقولا معوض والمخرج مجدي أحمد علي وسلوى خطاب، سلوى محمد علي،وأمير المصري.