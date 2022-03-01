20 إطلالة من ختام مهرجان أسوان.. بسمة جريئة وريم ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير-محمود عبدالناصر

حرصت نجمات الفن على الظهور بمظهر أنيق وشيك خلال حضورهن ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وتنوعت الإطلالات بين الفساتين الطويلة والجامبسوت، وحرصت النجمات على اعتماد أبرز صيحات الموضة، إذ اعتمدت شيري عادل اللون الميتاليك المرصع، واختارت بسمة الساتان الأحمر الجرئ، نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات في الألبوم الأعلى.

وأقيم مساء اليوم، حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة بأحد الفنادق الكبرى في محافظة أسوان.

وكان من أول الحاضرين على السجادة الحمراء الفنانة الاستعراضية دينا وداليا البحيري وشيري عادل واللبنانية كاتيا كعدي ونيقولا معوض والمخرج مجدي أحمد علي وسلوى خطاب، سلوى محمد علي،وأمير المصري.