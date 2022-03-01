ريم البارودي بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير-محمود عبدالناصر

ظهرت الفنانة ريم البارودي خلال حضورها حفل ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة، بإطلالة ناعمة.

اختارت ريم البارودي فستان، مزينا بالكامل من الدرابيه الناعم، واعتمدت ماكياجا بدرجات النيود، مع رسمة العيون السموكي.

واعتمدت تصفيفه الشعر الناعم المنسدلا على الجانبين.

وأقيم مساء اليوم، حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة بأحد الفنادق الكبرى في محافظة أسوان.

وكان من أول الحاضرين على السجادة الحمراء الفنانة الاستعراضية دينا وداليا البحيري وشيري عادل واللبنانية كاتيا كعدي ونيقولا معوض والمخرج مجدي أحمد علي وسلوى خطاب، سلوى محمد علي،وأمير المصري.