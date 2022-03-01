شيري عادل بالميتاليك في حفل ختام مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود عبد الناصر

أطلت الفنانة شيري عادل خلال حضورها حفل ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة، بجامبسوت باللون الميتاليك، مرصع بالذهبي.

وجاء الموديل بفتحة صدر على شكل حرف V، مع حذام بنفس لون وخامة التصميم.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي، مع ماكياجا ناعما بدرجات النيود.

وأقيم مساء اليوم، حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة بأحد الفنادق الكبرى في محافظة أسوان.

وكان من أول الحاضرين على السجادة الحمراء الفنانة الاستعراضية دينا وداليا البحيري وشيري عادل واللبنانية كاتيا كعدي ونيقولا معوض والمخرج مجدي أحمد علي وسلوى خطاب، سلوى محمد علي،وأمير المصري.