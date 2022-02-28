5 مشروبات تناولها صباحا لتجنب الجفاف بعد نوم 8 ساعات ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يبحث العديد من الأشخاص في الصباح عن المشروبات التي تعزز صحتهم خلال اليوم، حيث يبدأ معظمنا صباحه وهو يعاني من الجفاف، بسبب النوم لمدة تصل إلى 8 ساعات دون تناول الماء، ويمكن علاج ذلك من خلال تناول بعض المشروبات التي تحسن من صحتك صباحًا.

في التقرير التالي يستعرض "الخليج 365" أفضل المشروبات التي تعزز صحتك صباحًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthline، وتتمثل فيما يلي:

شرب الماء

تعد المياه هي الخيار الأفضل دائمًا للتخلص من الجفاف الذي نعاني منه في الصباح، حيث يساهم في ترطيب الجسم، وتعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك والقضاء على السموم الموجودة في الجسم، بالإضافة إلى إمداد الجسم بالطاقة، مع العلم يفضل البدء بتناول كوبين من الماء على الأقل، كما يمكن إضافة بعض الفيتامينات من خلال إضافة قطع من الليمون، أو الأعشاب أو الخيار أو الفاكهة، لتوفير العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

الماء بخل التفاح

تناول كوب من المياه عليه معلقة من خل التفاح في الصباح يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، كما أنه يساهم في فقدان الوزن، بالإضافة إلى دوره في قتل مسببات الأمراض.

ماء جوز الهند

يعتبر من المشروبات المنعشة خلال الصباح، حيث توفر الترطيب للجسم، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية والمعادن ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم، لإمداده بالطاقة خلال اليوم.

الشاي الأخضر

يساعد على تعزيز التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى توفيره العديد من الفوائد الصحية، نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، بجانب ذلك فهو يساعد على حرق الدهون.

شاي الزنجبيل

يعد علاج شائع لأمراض المعدة، حيث أن تناوله في الصباح يساهم في تهدئة المعدة من الغثيان والقيء الصباحي، كما أنه يعالج حالات الإسهال.



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