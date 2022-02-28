للتخلص من السموم في الجسم.. تناول هذا المشروب على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

الفواكه والخضروات مليئة بالطاقة والمغذيات، وبالتالي يجب أن تكون جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي للحفاظ على صحة جيدة ومناعة قوية.

ولعصير البنجر والجزر العديد من الفوائد التي تساهم بنسبة كبيرة في معالجة الكثير من الأمراض في جسم الأنسان، وذلك بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيهما، ونعرضها لكم نقلاً عن موقع "healtline".

- مضاد للالتهابات

ترتبط الالتهاب بحالات صحية معينة، مثل السرطان وأمراض القلب والسمنة، ويساعد شرب عصير البنجر مع الجزر على الريق في تقليل الالتهاب عن طريق تثبيط عملية الإشارة الالتهابية.

- تحسين الأداء الرياضي

ويتناول الرياضيون عصير البنجر مع الجزر لتعزيز أدائهم، إذ يحسن العصير من تدفق الأكسجين، مما يضمن جهدا أقل للقلب والرئتين خلال الأنشطة الرياضية.

- تحسين الهضم

البنجر والجزر غنيان بالألياف، لذا فهما مهمين لصحة الأمعاء، وبينما لا يتم هضم محتوى الألياف في المعدة والأمعاء الدقيقة، تنتقل إلى القولون وتقوم بكتيريا الأمعاء "الجيدة" بتخميرها واستخدامها طعاما.

- تحسين صحة الدماغ

يرتبط انقطاع مسارات أكسيد النيتريك بالعديد من الأمراض الإدراكية، لذا، تعزز النترات الموجودة في البنجر وظيفة المخ عن طريق تحسين تدفق الأكسجين.

- تعزيز صحة القلب

الخضراوات، مثل البنجر والجزر مليئة بمركبات تسمى النترات، إذ يتم تحويل النترات إلى أكسيد النيتريك داخل الجسم، ويساعد هذا في فتح الأوعية الدموية، مما يقلل من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

- مضاد للسرطان

يساعد شرب عصير البنجر باستمرار في الحماية من السرطان، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، ومحاربة الخلايا الضارة.

- تقوية جهاز المناعة

البنجر غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة المناعة، وتشمل هذه المواد الغذائية النحاس والزنك والفيتامينات A وC.

-تحسين القدرة الجنسية

يمتاز البنجر باحتوائه على عناصر معدنية أساسية لإنتاج الهرمونات الجنسية، ووفقا للدراسات، يساعد عصير البنجر والجزر على الريق في علاج ضعف الانتصاب.

- يقوي صحة العين

تلعب الأصباغ التي يحتويها البنجر دورا مهما، إلى جانب الفواكه والخضراوات المليئة بالأصباغ المفيدة، في الحفاظ على صحة العين، وكما يسهم الجزر في تقوية صحة النظر، ويساعدان في تجنب الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

- يقي الكبد من الأمراض

يحتوي البنجر والجزر على مضادات الأكسدة والبيتين والحديد وفيتامين B وهي مغذيات تعزز صحة الكبد، وتساعد مادة البيتين فيهما الكبد على التخلص من السموم.



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