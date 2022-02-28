لمن يعانون من السمنة.. أعشاب لسد الشهية وإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يجب أن تعلم أن ما تضعه في طبقك يلعب دورًا رئيسيًا في إنقاص الوزن.

وثبت أن العديد من الأعشاب والتوابل تحارب الرغبة الشديدة وتزيد من حرق الدهون وفقدان الوزن.

ونعرض لكم في السطور التالية أفضل الأعشاب التي تعمل على سد الشهية، وذلك كما ورد في موقع "healtline".

- الحلبة

الحلبة هي نوع من التوابل التي ثبت أنها تعمل على سد الشهية، عن طريق حرق السعرات الحرارية في الجسم.

- الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على إنقاص الوزن، وتشير الدراسات إلى أنه يزيد من التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وكذلك يقلل من امتصاص الدهون والشهية.

- الجينسنغ

تستخدم عشبة الجينسنج في الطب الصيني التقليدي، فهي رائعة في التحفيز على فقدان الوزن، وتؤخر امتصاص الدهون ويعدل تكوين الدهون.

-الكركم

الكركم هو أحد التوابل التي تحتوي على الكركمين، والذي ثبت أنه يساعد في إنقاص الوزن وفقدان الدهون في الدراسات التي أجريت على الإنسان.

-الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على مادة البيبيرين، والتي ثبت أنها تساعد في تقليل وزن الجسم وتمنع تكوين الخلايا الدهنية.

-القرفة

القرفة من أفضل التوابل التي تساعد على حرق الدهون، وتقلل من نسبة السكر في الدم، مما قد تؤدي إلى انخفاض الشهية والجوع.

-الكمون

الكمون من التوابل الشائعة التي ثبت أنها تقلل بشكل فعال من وزن الجسم ودهون الجسم.

- الحبهان

الحبهان من التوابل عالية القيمة التي ثبت أنها تقلل من دهون البطن والجسم.

- الماتشا

هي مستخلصة من حبوب البن الأخضر تصنع من حبوب البن غير المحمصة، وتشير الأبحاث إلى أنها تساعد في تقليل وزن الجسم ودهون البطن.



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