8 عادات طهي اتباعها يشكل خطورة على صحتك.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الطبخ في المنزل له مزايا عديدة، وتشير الأبحاث إلى أن تناول الوجبات المطبوخة في المنزل يساعدك كثيرًا على تلبية جميع الاحتياجات الغذائية الضرورية، ومع ذلك، من المهم اتباع قواعد معينة للحفاظ على طعامك آمناً.

نستعرض وفقا لموقع Bright Side الأخطاء الشائعة التي نرتكبها جميعًا أثناء الطهي.

1. تذويب اللحوم في الخارج

درجة الحرارة التي تعتبر محفوفة بالمخاطر لتخزين الطعام في أي مكان من 5 درجات مئوية إلى 60 درجة مئوية، في درجة الحرارة هذه، يمكن أن تنمو البكتيريا الغذائية الضارة بسرعة. هذا هو السبب في أنه يجب عليك دائمًا تذويب اللحوم فقط في الثلاجة أو في الميكروويف.

2. غسل اللحوم النيئة

لدينا فكرة أنه عندما نشطف شيئًا، نقوم بتنظيفه - ومع ذلك، هذا ليس صحيحًا في حالة اللحم.

لا ينصح المتخصصون بغسل الدواجن النيئة أو لحم البقر أو لحم الخروف أو لحم العجل قبل طهيه.

والسبب في ذلك هو أن البكتيريا من اللحم يمكن أن تنتشر بسهولة إلى المنتجات والأسطح والأواني الأخرى.

3. تبريد الطعام قبل وضعه في الثلاجة

ترجع هذه القاعدة إلى نفس السبب الذي يجعل إزالة الجليد من الخارج فكرة سيئة: تنمو البكتيريا بسرعة بينما في درجات حرارة من 5 درجات مئوية إلى 60 درجة مئوية.

لهذا السبب يمكن أن يكون من الخطر حقًا ترك منتجات قابلة للتلف خارج الثلاجة لأكثر من ساعة أو ساعتين.

4. تنقيع اللحم أو السمك بالخارج

هذا خطأ طبعي آخر أكثر شيوعًا يمكن أن يؤدي إلى التسمم الغذائي.

مرة أخرى، تذكر دائمًا نطاق درجات الحرارة الخطرة لنمو البكتيريا، عندما تنقع اللحم خارج الثلاجة، تنتهك هذه القاعدة.

5. التقليل من اللحم أو السمك

يعتبر الطعام آمنًا فقط عند تسخينه إلى درجات حرارة معين، هذه هي أفضل طريقة لضمان اختفاء جميع البكتيريا.

للتأكد من طهي السمك أو اللحم بشكل صحيح، يمكنك استخدام مقياس حرارة المطبخ.

6. عدم غسل يديك قبل الطهي

تعيش البكتيريا على جميع الأسطح، حتى أيدينا. تخيل عدد الأشياء التي تلمسها أثناء النهار، وعندما تبدأ الطهي دون غسل يديك، يمكنك نقل كل هذه البكتيريا إلى طعامك. ولا تنس أن تغسل يديك عند الانتهاء.

7. شراء الدجاج المحقون بالمحلول الملحي أو المضاف إليه الماء

تقوم العديد من مصانع الدواجن بحقن محلول ملحي أو ماء لحومها لزيادة وزن منتجاتها. بادئ ذي بدء، هذه المنتجات ليست آمنة للغاية، لذا انتبه عند شراء الدجاج واقرأ المكونات المضافة بعناية. يمكن أن تؤثر هذه الأشياء الإضافية أيضًا على طعم وجبتك.

8. تعريض العسل لدرجات حرارة عالية

وفقًا للبحث، يمكن أن يؤدي تعريض العسل لدرجات حرارة عالية إلى انخفاض في جودته وقد يؤدي إلى زيادة بعض المركبات المسببة للسرطان.

لذا من الأفضل عدم إضافة العسل إلى الشاي أو الوجبات الساخنة، على سبيل المثال.



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