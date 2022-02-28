لو عايز تبطل تدخين.. تناول هذه الأطعمة لتعويض هرمون الدوبامين بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

الإقلاع عن التدخين من أصعب الأمور التي قد يمر بها بعضنا، وقد ينجح العديد ويقلع عن التدخين، لكن سرعان ما يعود كثير منهم إليه رغم ما يسببه من مشاكل صحية خطيرة، وذلك بسبب أعراض انسحاب مادة النيكوتين من الجسم.

ولجعل هذا الأمر سهل، عليك الاستعانة ببعض الأطعمة التي تساهم في تعويض هرمون الدوبامين لكي يبدأ عقلك في إفرازه تلقائي مرة أخرى، وفي السطور التالية نعرض لكم بعض منها، كما ذكر في موقع "boldsky".

- البرتقال

يقلل النيكوتين من فيتامين سي، لذا عليك الحرص على شربه بكثرة لأنه يقلل الإجهاد والتشويش الناجم عن النيكوتين، بحسب أطباء تغذية فهو يطرد النيكوتين بالجسم وتقوي الجهاز المناعي ويكافح سرطان الرئة.

- السبانخ

تساعد السبانخ في تنقية الجسم من السموم، كما أن محتواها الغني بالعديد من الفيتامينات وحمض الفوليك سيساعدك على تجنب الرغبة الشديدة في التدخين، هذا فضلا عن احتوائها على الكثير من مضادات الأكسدة والكاروتينات المفيدة في منع الإصابة بالسرطان.

- الشاي الأخضر

أثبتت الدراسات أن الشاي الأخضر يقلل من حاجة الجسم في الحصول على النيكوتين ويحميه من خطر الإصابة بسرطان الرئة، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد المدخن على استرجاع نشاطه مرة أخرى.

- القرنفل

يحتوي القرنفل على مكونات كيماوية نباتية تقلل الرغبة في النيكوتين.

- البروكلي

من منطلق أن الأطعمة الخضراء تطهر الرئتين من العديد من المواد السامة بما في ذلك النيكوتين، فإن تناول البروكلي يعتبر مهماً جداً للمدخنين وللذين أقلعوا عنه حديثاً، فهو غني بفيتامين سي ومادة السلفورافان والتي تساعد على استشفاء الرئتين.

- الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على التخلص من السموم في الجسم، وتقليل فرص الإصابة بالسرطان، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ما يساعد الجسم على التخلص من آثار النيكوتين والحد من أضرار التبغ.

- القرفة

أثبتت بعض الدراسات أن استنشاق القرفة يحاكي إلى حد ما عملية التدخين، كما أن مضغ قطعة صغيرة من القرفة يساعد في التخلص من الرغبة الشديدة في التدخين.

-الشوكولاتة

إن تناول الشوكولاتة خاصة الداكنة يساعد كثيراً في تقليل الرغبة في التدخين.

- الفواكه المجففة

أثبتت الدراسات أن رائحة الفواكه المجففة، تقلل من شغفك بالتدخين، لذا فإن تناولها يساعد حديثي الإقلاع عن التدخين.

- الماء

الماء دائما هي العلاج الأمثل لأي مرض، لذا ينصح بتناول كميات كبيرة من الماء خلال فترة الإقلاع عن التدخين، لأنه يساعد على تنقية الجسم من السموم عن طريق البول والعرق.

-جنين القمح

يساعد تناول جنين القمح الغني بفيتامين E في تحسين الدورة الدموية مما يعد مفيدا للمقلعين عن التدخين.

- الليمون

إذا شعرت أنك بحاجة للسيجارة أو نقص في النيكوتين في جسمك، عليك بعصير ليمون وعليه ماء فاتر، يساعدك هذا على تعزيز نظام المناعة وخلايا الجسم المتضررة.

- الرمان

يساعد الرمان على تحسين الدورة الدموية وتزيد من إنتاج خلايا الدم، ومن أهم الأغذية التي تكافح النيكوتين.

- الجزر

يعوض بشكل دائم النقص الناجم في فيتامينات C وA وK ويقوي الدفاعات الطبيعية للجسم، ويساعد في منع تضرر الخلايا العصبية والدورة الدموية الناجمة عن التدخين بصورة منتظمة.

-الكيوي

تساعد فاكهة الكيوي في إخراج النيكوتين من الجسم، وذلك لأنها مصدر غني بفيتامين A وC وE.



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