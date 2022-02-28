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الامارات | شاب يقتل والده بطريقة وحشية.. طعنه بـ"السكين" وهرب

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بغداد - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يقتل والده بطريقة وحشية.. طعنه بـ"السكين" وهرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر أمني عراقي عن قيام شاب بقتل والده طعناً بسكين شرقي بغداد.

ونقلت قناة "السومرية" عن المصدر قوله إن شاباً أقدم مساء أمس على قتل والده الذي يعمل موظفاً حكومياً نتيجة مشاكل عائلية تطورت إلى استخدام السلاح الأبيض السكين وطعن والده ضمن منطقة البلديات.
 
وأضاف المصدر أن الشاب الذي ارتكب جريمة قتل والده هرب إلى جهة مجهولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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