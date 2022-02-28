الامارات | مقتل امرأة حامل بطريقة وحشية.. زوجها أنهى حياتها بـ 6 طعنات في القلب !

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل امرأة حامل بطريقة وحشية.. زوجها أنهى حياتها بـ 6 طعنات في القلب ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة حلوان المصرية جريمة قتل مروعة، حيث أقدم رجل على قتل زوجته الحامل بـ 6 طعنات في القلب، وبعدها هرول في الشارع عارياً.

ووفق صحيفة "الأهرام المصرية، فإن الضحية "نادية" رغم صغرها في السن فقد طاردها ابن الجيران ويدعى "محمد"، ورغم أن فارق السن الكبير بينهما واستحالة ارتباطهما بسبب سنها الصغير إلا أنه استمر في مخططه حتى نجح في الإيقاع بها في شباكه وأقنعها بحبه الشديد لها وعدم استطاعته العيش بدونها.

وواجه "محمد" صعوبات كبيرة في إقناع أسرتها بالموافقة على خطوبتهما، وكانت موافقة والديها شبه مستحيلة بسبب عدم تجاوز نجلتهما 15 سنة، ولكن أمام الضغوط التي مارستها الفتاة الصغيرة وإلحاح الشاب وأسرته رضخ الأب ووافق على خطوبتهما على أن يتم الزواج عقب إتمامها السن القانونية، ولكن شهور قليلة وقامت الفتاة بتحريض من خطيبها بالضغط من جديد على والداها للموافقة على إتمام الزواج، ورفضت الأسرة في البداية ولكن تراجعت ووافقت تحت الضغوط الشديدة وعقب تعهد العريس وأسرته بأن تقوم الزوجة بإتمام تعليمها بمنزل الزوجية، وأنه لن يقف عقبة في طريق استكمالها دراستها وصولا إلى تخرجها من الجامعة، وتحمل والد العروس الكثير من نفقات تجهيز شقة الزوجية مراعاة لظروف العريس الذي كان حديث التخرج من الجامعة، كما تحمل أيضًا تكاليف حفل الزفاف الذي تم بمباركة أسرتي العروسين.

وأشارت الصحيفة إلى أن العروس انتقلت إلى "عش الزوجية" وتوقعت أنها ذهبت إلى الجنة التي وعدها بها زوجها، ولكن منذ يومها الأول في شقة الزوجية صدمت في زوجها وبدأت مأساتها واكتشفت فيه الكثير من الصفات التي كان يخفيها خلال فترة الخطوبة، وأنه استغل صغر سنها وعدم خبرتها في الإيقاع بها في شباكه، وتبددت وعوده ثم انشغلت الفتاة الصغيرة بزوجها وحياتها الجديدة، وأهملت تعليمها ثم حملت ورغم معاناتها في الحمل بسبب سنها الصغيرة إلا أنه كان يمارس ضغوطه عليها وهو ما تسبب لها في مشاكل صحية.

وتابعت الصحيفة أن الزوجة الحامل لاحظت قيام الزوج بأفعال غير طبيعية فاستغاثت بأسرته الذين قاموا بعرضه على عدد من الأطباء النفسيين للعلاج واستمرت رحلة علاجه عدة أشهر تحملت خلالهم الزوجة نفقات منزلها ورعاية زوجها وأسرته، وبدلا من قيامه بشكرها كان يقوم بالاعتداء عليها بالضرب والإهانة، وعندما كانت تشتكى لأسرته كانوا يطالبوها بالتحمل والصبر على أمل أن ينصلح حاله، وفي إحدى المرات طلبت منه أن يحسن معاملتها ففوجئت بقيامه بضربها، وعندما اعترضت على أفعاله استل سكيناً من المطبخ وقام بطعنها في أماكن متفرقة من الجسد وتركها تنزف داخل حجرة النوم حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم خرج للشارع متجردًا من ملابسه، تسيطر عليه حالة من عدم الانضباط غير مدرك بما يفعله، إلا أن الأهالي سارعوا بإبلاغ الشرطة التي تمكنت من ضبطه.

وكشفت التحريات والفحص كثرة المشاكل بين المجني عليها والجاني، كما تبين أن المجني عليها حامل في الشهر الخامس، وأن القاتل بعد ارتكاب جريمته نزل عاريًا إلى الشارع وتشاجر مع الأهالي، كما تبين أن المتهم مهتز نفسيًا وسبق حجزه بإحدى المصحات العلاجية، وتم نقل جثمان القتيلة إلى المستشفى، وأمرت نيابة حلوان، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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