بالزغاريد أصالة تكشف موعد زفاف ابنتها.. فمن هي شام الذهبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

أعلنت الفنانة أصالة عن موعد زفاف ابنتها "شام"، إلى رجل الأعمال المصري أحمد هلال، وذلك بعد 10 أشهر من إعلانها خطوبة "شام".

الفنانة أصالة خلال تقديم فقرتها الغنائية في الحفل الذي أقيم في دبي، قالت: "بدي أخبركم إن عرس ابنتي شام وأحمد إن شاء الله الشهر المقبل"، قبل أن تقوم بمشاركة الحضور بالزغاريد للعروسين.

وفي التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، على النحو التالي:

- ولدت شام الذهبي عام 1992، حيث تبلغ من العمر 30 عاما.

- هي الأبنة الأكبر للفنانة أصالة نصري، من زوجها أيمن الذهبي.

- تخرجت في جامعة كامبريدج في لندن، وحصلت على الدكتوراه في الكيمياء.

- تعمل كطبيبة تجميل وعناية بالبشرة، وقامت بفتح مركز تجميل كبير يحظى بشعبية كبيرة، نظرًا لأنها تتعامل مع العديد من النجوم، بالإضافة إلى شهرتها الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- تعتمد بصورة كبيرة على الفنانة أصالة في التجارب التجميلية التي تميزت بها.

- تزوجت شام الذهبي للمرة الأولى من أحمد جوهر، الذي كان يعمل في الألماس والأحجار الكريمة، ولكن سرعان ما تم الانفصال في هدوء عام 2018.

- احتفلت بخطبتها على الدكتور معتز نصير المتخصص في التجميل والأمراض الجلدية، ولكن تم الانفصال أيضًا دون معرفة الأسباب.

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