شيريهان تستخدم الثوم والزيت.. وصفات النجمات الطبيعية لشعر طويل ولامع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الاهتمام بالشعر والمظهر يعد من أولى اهتمامات المرأة، والاعتماد على الوصفات الطبيعية من أسهل وأرخص وأكثر الطرق أمانا للعناية بالشعر والبشرة على حد سواء، نستعرض في التقرير التالي أبرز وصفات النجمات.

- شيريهان

تتساءل بعض الفتيات عن سر احتفاظ شريهان بشعرها الطويل اللامع المحتفظ برونقه، وذكرت الفنانة القديرة في إحدى لقاءاتها عن سر جمال شعرها وطوله، وأكدت اعتمادها على وصفة طبيعية، مكونة من الثوم وزيت الزيتون، تستخدمها بشكل دائم مرتين في الشهر.

من خلال نقع 5 حبات ثوم في القليل من زيت الزّيتون، ويترك المزيج لمدة يومين على الأقل، ويوضع كقناع على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم يغسل الشعر، وتكرار الوصفة مرة أسبوعيا أو مرة كل أسبوعين، حيث تساعد هذه الوصفة الطبيعية على تعزيز نمو الشعر.

- فريدة سيف النصر

تميزت الفنانة فريدة سيف النصر بالشعر الطويل والكثيف ولظروف صحية أصيبت بصلع مفاجئ أفقدها شعرها.

وذكرت فريدة سيف النصر في برنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة "dmc"، وصفات طبيعية ساعدتها على نمو الشعر، وذكرت روتين شعرها المتبع.

1- تناول الخضروات الجذرية، التي تنمو من الأرض مباشرة، مثل البطاطس، والفجل، والجزر، والبنجر، واللفت.

2- غسل الشعر باستخدام شامبو أطفال لأنه يحتوي على مواد كيمائية أقل.

3- شطف الشعر باستخدام ماء الردة، يمكنك غلي الردة قبل غسل الشعر بيوم.

4- وضع ماسك علي الشعر من الجذور حتي الأطراف.

وذكرت مكونات "الماسك"، أنها تستخدم 3 أنواع من الزيوت الطبيعية بمقدار فنجان قهوة لكل منهم، وهي زيت الزيتون، وزيت الخروع، وزيت السمسم.

واستخدام 3 أنواع من العسل، "عسل أبيض، وعسل أسود، ودبس رمان".

بالإضافة لـ 3 أنواع من الخل، خل أبيض، خل تفاح، خل بلسميك.

- خردل مطحون وبصله واحدة مفرومه، وثوم مفروم.

- طريقة التحضير:

اخلطي المكونات معاً وضعيها على الشعر، ويمكنك استخدام الماسك مرتين في الأسبوع.

تعتمد رانيا يوسف أيضا وصفة طبيعية للاهتمام بشعرها وصرحت بها أثناء إحدى لقاءتها على صدى البلد في برنامج 3 ستات.

فاجأت رانيا جمهورها باستخدامها لملعقة من "الجاز" مع خليط من زيت الزيتون واللوز والأرجان وجوز الهند، مؤكدة أن الجاز يقوي بصيلة الشعر، وينعمها ويلمعها".

- نيرمين الفقي

الفنانة نرمين الفقي من أكثر النجمات اهتماما ببشرتها وشعرها وقدمت هي الأخرى خلال لقاء تلفزيوني وصفة لتقوية الشعر، وضع زيت الزيتون والثوم والجرجير في الخلاط، ثم ضربهم مع بعض وبعد ذلك وضعه على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم غسله.

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