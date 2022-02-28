انقع حبتي بامية في ماء واشربه على الريق.. هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

البامية من المأكولات التي يفضل كثيرون تناولها، لمذاقها المميز وأيضا لفوائدها الصحية الكبيرة.

لكن هل تساءلت يوماً عن ماذا يحدث للجسم عند تناولها مائها؟.. هذا ما نوضحه لكن وفق ما أورد موقعي"healthline" و"foodndtv".

- يحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة، التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، وتمنع الالتهابات، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة البوليفينول التي تساهم في صحة القلب والدماغ.

- مفيدة للمرأة الحامل في تلبية احتياجاتها اليومية من حمض الفوليك، حيث أنه مهم للوقاية من عيوب الأنبوب العصبي.

- التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تشير الأبحاث إلى أن ماء البامية يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنها غني بمادة البوليفينول التي تحارب الالتهابات الضارة وتحمي قلبك.

- غني بالعناصر الغذائية وبنسبة عالية من فيتاميني C وK.

- يقوي جهاز المناعة، فتغذي الألياف الصحية الموجودة في ماء البامية البكتيريا الجيدة التي تشتد الحاجة إليها في الأمعاء، ما يقوي مناعتنا ضد الفيروسات والعدوى.

- يجعلك تشعر بالشبع، إذ تساعدك الألياف الغذائية الموجودة بها على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يمنعك من زيادة الوزن.

- له خصائص مضادة للسرطان، كونه يحتوي على نوع من البروتين يسمى الليكتين، والذي قد يثبط نمو الخلايا السرطانية.

- يخفض نسبة السكر في الدم، حيث يرتبط شرب ماء البامية على الريق بالتحكم في نسبة السكر في الدم، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف.

- طريقة الصنع

ضع ثمرتين من البامية، بعد تقطيع رأسيهما، لكوب من الماء ويترك المزيج طوال الليل، وتناول الماء المنقوع فيه البامية على الريق.



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