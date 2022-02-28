الامارات | تويوتا تعلق جميع عمليات المصانع في اليابان بعد هجوم إلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن تويوتا تعلق جميع عمليات المصانع في اليابان بعد هجوم إلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة نيكي اليومية اليابانية أن شركة تويوتا موتور ستعلق جميع عمليات المصانع المحلية بعد تعرض أحد الموردين لهجوم إلكتروني. وذكر متحدث باسم تويوتا إنها لا تزال تتحقق من وضع العمليات.

وقالت الصحيفة إن شركة كوجيما إندستريز كوربوريشن، وهي أحد موردي تويوتا، تعرضت للهجوم. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمسؤول في شركة كوجيما للتعليق.

وأفادت الصحيفة بأن من المتوقع أن يؤثر تعليق جميع عمليات المصانع المحلية لمدة يوم واحد على أكثر من عشرة آلاف وحدة، أو حوالي خمسة بالمئة من إنتاج تويوتا الشهري في اليابان.

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