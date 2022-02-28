الامارات | مات بسبب ركن السيارة.. القاتل انهال عليه بالطعنات حتى الموت !

شكرا لقرائتكم خبر عن مات بسبب ركن السيارة.. القاتل انهال عليه بالطعنات حتى الموت ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بمصر، بتشريح ودفن جثة مالك سيارة قتله صاحب كشك بعد وقوع مشاجرة بينهما للخلاف على ركن السيارة بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وقالت صحيفة "الأهرام" الحكومية إن أجهزة الأمن تلقت بلاغاً بوقوع جريمة قتل بأحد المواقف، وأمر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتوجيه قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين صاحب كشك ومالك سيارة تحولت إلى مشاجرة بسبب ركن السيارة.

وكشفت التحريات أن صاحب الكشك تعدى على السائق بسلاح أبيض "مطواه" مما تسبب في مصرعه وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

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