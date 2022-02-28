آلام خفيفة.. 8 أعراض شائعة عند الإصابة بـ كورونا بعد التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على عكس أي مرض آخر، فإن كورونا شديد العدوى ومعدٍ، لا يمكن التنبؤ بآثاره بشكل كبير، ومع ذلك، فإن إحدى أكثر الطرق فعالية لمواجهته هي الحصول على التطعيم، والذي يوفر مستوى معينًا من المناعة ضد الفيروس القاتل.

وعلى الرغم من أن حملات التطعيم ضد كورونا تجري على قدم وساق، فقد أصبحت الإصابات بعد التطعيم مصدر قلق كبير، ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه في حين أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكن أن يصابوا بالفيروس، فإن الآثار قد تكون خفيفة والأعراض المصاحبة قد تكون أقل حدة أيضًا، وفقا لموقع Indiatimes.

أعراض فيروس كورونا بعد التطعيم

قد تختلف أعراض كوفيد التي يعاني منها الشخص الذي تم تطعيمه بالكامل عن الأعراض الأصلية، وفقًا للبيانات الواردة من تطبيقZOE COVID Symptom Study، قد تكون بعض أعراض العدوى بعد اللقاح كما يلي:

- صداع الرأس

- سيلان الأنف

- العطس

- التهاب الحلق

- فقدان حاسة الشم والتذوق

- ألم في الأذن

- تورم الغدد

- احمرار العين

كيف تحمي نفسك بعد التطعيم

نظرًا لأن كل من الأفراد الملقحين وغير الملقحين معرضون لخطر الإصابة، فإن اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة أمر مهم للغاية.

يعد ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة والحفاظ على نظافة اليدين أمرًا ضروريًا للغاية، قلل من السفر ولا تخرج من المنزل إلا عند الضرورة القصوى أو بشكل عاجل.



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