6 فوائد مذهلة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التفاح يومياً

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

التفاح فاكهة مذهلة بكل المقاييس، يمكنها أن تفيد جميع أجزاء الجسم من الرأس إلى القدمين، وفق دراسات متعددة.

موقع eatthis أدرج أبرز 6 فوائد يمكن للجسم أن يحصل عليها من تناول التفاح، وفقا لموقع البيان الإماراتي.

1.تحسين صحة القلب

كشفت دراسة أجريت عام 2019، ونشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أنه بعد استهلاك تفاحتين في اليوم، من قبل المصابين بارتفاع الكوليسترول في الدم، تمكنوا من تخفيض مستوى الكوليسترول ما زاد من توسع الأوعية الدموية، وقلل بالتالي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

2. تخفيض ضغط الدم

وجد الباحثون في دراسة أجروها عام 2020، أن الأطعمة الغنية بالفلافانول، بما في ذلك التفاح، يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.

3.تحسين بكتيريا الأمعاء

تناول التفاح بانتظام يمكن أن يساعد في تعزيز بكتيريا الأمعاء المفيدة، وقد كشفت دراسة نُشرت عام 2017، في مجلة Nutrients، أن استهلاك أنواع مختلفة من التفاح أدى إلى زيادة عدد البكتيريا الشعاعية المفيدة داخل أحشاء الأشخاص الخاضعين للدراسة.

4. المساعدة في حماية صحة أسنانك

درج الناس للقول إن "تفاحة واحدة في اليوم تبعدك عن الطبيب"، لكن في الحقيقة هي تبعدك عن طبيب الأسنان أيضا.

وجدت دراسة أجريت عام 2018، ونُشرت في PLoS One، أن تناول التفاح ورغم أنه لا يزيل البلاك من الأسنان، فإنه يقلل من قابلية بقاء البكتيريا في فم الشخص، مما يحتمل أن يحافظ على صحة بياض الأسنان ويجعلها أقل عرضة للتلف بمرور الوقت.

5. تحسين رائحة النفس

كشفت دراسة نشرت عام 2016، في مجلة Food Science أن تناول تفاحة بعد تناول الثوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من الإنزيمات الموجودة في الثوم والتي تعزز رائحة الفم الكريهة.

6. تقليل الإصابة ببعض أنواع السرطان

يمكن أن يساعدك شيء بسيط مثل تناول تفاحة في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان بشكل ملحوظ.

وجدت دراسة نشرت عام 2009، في مراجعات حول الصحة البيئية أن تناول تفاحة واحدة أو أكثر يوميا يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

كذلك، وجد تحليل تلوي عام 2015، نُشر في مجلة Public Health Nutrition أن استهلاك التفاح مرتبط بانخفاض خطر الاصابة بسرطان الرئة.