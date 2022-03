5 توابل شهية مفيدة للجسم.. احرص عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشر موقع "Eat This Not That" مقالة صحية، تستند إلى دراسات علمية، توضح أهمية بعض التوابل في تعزيز مناعة الجسم و تقليل الالتهابات فيه.

واستعرضت المقالة 5 أنواع من التوابل ذات تأثير فعال في مكافحة الالتهابات في الجسم والعمل على توازنه وهي وفقا لروسيا اليوم:

الكركم: ويعتبر الكركم أحد أشهر التوابل المضادة للالتهابات حيث يحتوي الكركم على أكثر من 300 مركب نشط، أهمها الكركمين، وهو مضاد للأكسدة، ومضاد للبكتيريا ومقاوم للالتهابات.

وفي دراسة أجريت عام 2018، شهد الأفراد الذين تناولوا مكملات تحتوي على الكركمين يوميا لفترات تتراوح من ثلاثة أيام إلى 36 أسبوعا، انخفاضا كبيرا في الالتهاب مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواء، كما وجدت دراسة أخرى أجريت على مرضى هشاشة العظام، أن مكملات الكركمين توفر تسكينا للألم مشابها للأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين.

الفلفل الأسود: ويلقب "بملك التوابل"، يمتلئ الفلفل الأسود بمادة البيبيرين المركب النباتي المضاد للأكسدة، الذي يساعد على تقليل أضرار الجذور الحرة المعروفة بأنها تسبب الأمراض.

الزنجبيل : خلصت الدراسات إلى أن الزنجبيل لا يساعد فقط على تخفيف أعراض الغثيان وعسر الهضم، وإنما له خصائص تساعد على التقليل من الالتهابات والعدوى بسبب مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للبكتيريا المعروفة باسم "جينجيرول". وبالتالي، تم اقتراح تناول الزنجبيل للمساعدة في تخفيف أعراض التهاب المفاصل مثل آلام المفاصل.

القرفة: تحتوي القرفة على نسبة عالية من مركب السينامالديهيد، وهو زيت أساسي لا يمنح التوابل نكهة ورائحة مميزة فحسب، بل يقترح أن يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات، وخلصت الأبحاث إلى أن القرفة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا وتساعد على خفض نسبة السكر في الدم وتحسين الكوليسترول.

الكايين (الفلفل الحار): يحتوي الفلفل الحار على المركبات الكيميائية المعروفة باسم "الكابسيسينويد"، والتي تم اقتراح استخدامها كمسكنات طبيعية للألم، وفي دراسة نشرت في"Osteoarthritis Cartilage"، وجد الباحثون أن كريم الكابسيسين قد يكون "فعالاً بنفس القدر" للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات عندما يتعلق الأمر بتخفيف الألم لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.