الامارات | مصري يرفض 700 ألف ريال وسيارة في جلسة صلح بالسعودية: لا يلزمنا سيارات ولا مال.."فيديو"

شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يرفض 700 ألف ريال وسيارة في جلسة صلح بالسعودية: لا يلزمنا سيارات ولا مال.."فيديو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجلسة صلح بين مقيم مصري ومجموعة من المواطنين بنجران في السعودية، حيث رفض المصري قبول 700 ألف ريال سعودي وسيارة كتعويض.

ويظهر الفيديو رفض المقيم مصري قبول 700 ألف ريال سعودي (نحو 186 ألف دولار) وسيارة كتعويض في «جلسة صلح» بسبب مشاجرة، قائلا: «إحنا عفونا أول شيء لوجه الله تعالى، وتاني شيء لعيال راشد العرجاني.. فونا بدون أي مقابل، بارك الله فيكم عرضتوا علينا ولكن إحنا لا يلزمنا منكم سيارات ولا مال».

وأضاف المقيم المصري: «حقنا وصلنا وإحنا إخوان ومفيش أي فرق..حقنا وصل»، ليرد عليه أحد الأطراف بجلسة الصلح: «اعتبرها هدية»، في حين أن المرجل المصري أكد رفضه للهدية، ليقول أحد الأطراف بجلسة الصلح: «ما راح ننسى هذا المعروف..بارك الله فيكم،..اليوم أنتوا تممتوا الصلح».

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