الامارات | دعوى خلع بعد 48 يوم زواج بسبب «أصوات مزعجة»

شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى خلع بعد 48 يوم زواج بسبب «أصوات مزعجة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدمت زوجة تدعى «سوزان. ر»، بدعوى خلع ضد زوجها «شهاب.ا»، أمام محكمة الأسرة مطالبة التفريق بينها، وبين زوجها، لاستحالة العيشة بينهما، مبررة سبب الدعوى أن زوجها يخرج منه أصوات مزعجة أثناء الأكل، وهذا الأمر يجعل الزوجة لا تتمكن من الأكل معه وتشعر بالانزعاج.

وقالت سوزان أمام قاضي محكمة الأسرة، إنها تزوجت منذ 48 يوما، زواجا تقليديها، وأن زوجها يعمل محاسب خارج مصر، وأنه خلال فترة الخطوبة كان الزوج دائما خارج مصر ولا تلتقي بها أبدا، فكانت تتحدث معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتي جاء الزوج قبل موعد زفافهما بـ 4 أيام، بسبب ظروف عمله بالخارج، فتحملت الزوجة سفره أثناء فترة الخطوبة، واكتفت بالتعرف عليه عبر الإنترنت. بحسب «القاهرة 24».

وأضافت الزوجة أنها عقب زواجها بيوم لاحظت أن زوجها يخرج أصوات أثناء تناوله الطعام، وهذا الأمر يسبب ازعاجا شديدا لها، وعندما كانت تلفت انتباهه لذلك الأمر، كان يتهمها بالسخرية منه والتقليل من شأنه.

وتابعت الزوجة أنها أثناء تناول وجبة الغداء برفقة زوجها، نشبت بينهما مشادة كلامية، بسبب اعتراضها على طريقة تناوله الطعام، والصوت الذي يخرج من فمه أثناء تناوله الطعام، وانتهت المشادة بطلب الزوجة من زوجها الطلاق؛ لكنه رفض وسخر منها، مما آثار غضب الزوجة، فتوجهت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضد زوجها.

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