الامارات | الامن المصري يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة أثارت الرأي العام

شكرا لقرائتكم خبر عن الامن المصري يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة أثارت الرأي العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت الأجهزة الأمنية المصرية الأحداث التي وردت في مقطع فيديو أثار الرأي العام، بعد تسببه في تعطيل حركة المرور، وهو لعراك أعقب شراء ذهب لعروس بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

وقالت الشرطة إنه بالفحص تبين أنه في أثناء قيام 6 أشخاص (الطرف الأول)، مقيمون بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، بشراء مصوغات ذهبية لعروس أحدهم من محل لبيع المصوغات وخروجهم للاحتفال مما أدى لتعطيل حركة المرور، تصادف خلال ذلك مرور (الطرف الثاني)، شخصان مقيمان بنفس المركز، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت للتشابك بالأيدي وتعدى كل من الطرفين على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات.

وتابعت: «تم ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق فتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

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