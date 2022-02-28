دراسة تحذر من تناول نوعين شائعين من الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حذرت دراسة علمية حديثة، من إمكانية تسبب نوعين شائعين من الشاي بارتفاع حاد في ضغط الـدم بعد فترة وجيزة من تناول أي منهما.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة "Hypertension"، أن تسبب شرب الشاي الأخضر والأسود في ارتفاع ضغط الـدم يعود في الأساس إلى احتوائهما على نسب من الكافيين، وفقا لموقع البيان الإماراتي.

ولفتت إلى أن هناك احتمالات في حال تناول الشاي الأخضر والأسود بزيادة ضغط الـدم الانقباضي والانبساطي بعد 30 دقيقة من الشرب، مبينةً أن تلك القفزة تتجاوز ما يحدث بعد شرب القهوة.

ونوهت إلى أن الكافيين الموجود بالشاي الأخضر قد يتسبب في رفع ضغط الـدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الـدم الموجود مسبقاً، مبينةً في الوقت نفسه أن زيادة الضغط بعد تناول الشاي تتوقف بسرعة بعد 60 دقيقة فقط.

ويمكن للشاي الأخضر أن يسبب نقص عنصر الحديد في الجسم أو فقر الدم. فوفقاً لباحثين من تايوان، يحتوي مشروب الشاي الأخضر على مركب البوليفينول المعروف باسم Epigallocatechin gallate الذي يسبب التهابات ويكبح إنزيم الميلوبيروكسيديز.

كما يحتوي الشاي الأخضر على التانينات التي تمنع امتصاص الحديد الموجود في المواد الغذائية. واستناداً إلى علماء من جامعة بنسلفانيا، قد تسبب مضادات الأكسدة البوليفينولية الموجودة في الشاي الأخضر خللاً في عملية امتصاص الحديد.ويؤكد خبراء الصحة، أن تناول مشروب الشاي الأخضر في وقت متأخر قد يسبب الأرق؛ لأنه يحتوي على كافيين. كما أنه يسبب اضطراب ضربات القلب أو الخفقان. وهناك معطيات تفيد بأن الإفراط في تناول الشاي الأخضر يسبب التقيؤ، ويمكن أن يسبب الشاي الأخضر أيضاً الإسهال.