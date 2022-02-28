توقعات الأبراج وحظك اليوم 28-2: تجنب القيام بهذا الأمر.. وهذا البرج يقابل شخص لا يتوقعه

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل
عاطفياً برج الحمل: تشعر بالقلق بشأن شريك حياتك، بسبب إصابته بمرض مفاجئ.
مهنياً: حاول التقرب من زملائك في العمل ولكن دون أن تتسبب في خلق المشاكل.
مالياً: تتحسن أحوالك المادية والعملية بشكل كبير.
-برج الثور
عاطفياً برج الثور: تشعر ببعض الإحباط بسبب مشاجرة مع شريك حياتك.
مهنياً: تمر بفترة هادئة بعد فترة طويلة من التوتر والقلق، حاول الاستمتاع به جيدًا.
مالياً: تحصل على مكافأة مالية اليوم.
-برج الجوزاء
عاطفياً برج الجوزاء: تتعرض لشائعة تضر علاقاتك مع شريكك وتحدث اضطرابات كثيرة.
مهنياً: فترة مليئة بالمشاحنات في العمل، لذا عليك التركيز والهدوء وإنجاز مهامك الوظيفية.
مالياً: تمر بفترة من الاستقرار المالي بعد فترة من التوتر والضغط.
-برج السرطان
عاطفياً برج السرطان: تبدو مكتئبا لخوفك على شخص قريب منك.
مهنياً: من الممكن أن يقترض منك أحد زملائك مزيدًا من الأموال.
مالياً: تمر بحالة من الضيق والتوتر بسب ضغوطات مالية.
-برج الأسد
عاطفياً برج الأسد: تصلك رسالة تسعد قلبك من شخص عزيز عليك.
مهنياً: تواجه بعض المشاكل والتحديات في عملك من بعض الأشخاص المحيطين بك.
مالياً: تبدأ في تنفيذ مشروع جديد بمساعدة والديك.
-برج العذراء
عاطفياً برج العذراء: عقلك منشغل كثيرًا بالعديد من الأمور الخاصة بحياتك الزوجية.
مهنياً: ربما يتعرض أحد زملائك لوعكة صحية أو مشكلة ما، لذا يجب عليك التواجد بجواره.
مالياً: تحصل على بعض الأموال أو شيء ثمين من والديك.
-برج الميزان
عاطفياً برج الميزان: تسيطر عليك حالة من الرومانسية اليوم.
مهنياً: تشعر بالتوتر اليوم، لذا حاول عدم أخذ قرارات متسرعة.
مالياً: تربح الكثير من الأموال وتتمكن من تغير مكان إقامتك.
-برج العقرب
مهنياً: أنت مضغوط كثيرًا، لذا من الأفضل القيام ببعض التمارين الرياضية أو التنزه مع أصدقائك.
عاطفياً: تحتاج للاسترخاء، لذا فكر في إجازة طويلة مع شريكك تعيد فيها ترتيب أولوياتك.
مالياً: تستطيع تحقيق المزيد من المكاسب المالية.
-برج القوس
عاطفياً برج القوس: تتفاجئ برؤية شخص لا تتوقع رؤيته.
مهنياً: أنت قادر على تخطي الصعاب، فقط لا تدع الجانب العاطفي هو المسيطر عليك.
مالياً: من المتوقع أن تتحسن الأمور المادية تدريجيًا، وذلك لاتباعك نصائح شريك حياتك.
-برج الجدى
عاطفياً برج الجدي: وازن بين عواطفك والتفكير العقلاني في التعامل مع المشاكل التي تواجهك مع شريكك.
مهنياً: ثقتك بنفسك أقوى من المعتاد وحماسك سوف يقودك لتحقيق هدف تسعى له.
مالياً: تشهد اليوم حالة من الاستقرار المادي، لكن ذلك لا يمنعك من طلب المساعدة لدعم وضعك المادي.
-برج الدلو
عاطفياً برج الدلو:تتعرض لبعض الأمور التي تثير توترك وانزعاجك.
مهنياً: الوقت مناسب لتنفيذ أفكارك المهمة، ولكن احرص على التأني والتفكير بعناية وبهدوء.
مالياً: تحرص على صرف الأموال أو استثمارها خوفًا من المستقبل.
-برج الحوت
عاطفياً برج الحوت: ترغب في الابتعاد عن شريك حياتك بسبب انعدام التفاهم بينكما.
مهنياً: تتعرض لمزيد من ضغوطات العمل تجعلك تشعر بالتوتر، لذا عليك إنجاز المهام الأكثر أهمية ثم أخذ قسط من الراحة.
مالياً: تجنب القيام بأي مخاطرة بإمكانها وضع ميزانيتك في خطر.
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