الامارات | زوار «إكسبو 2020 دبي» يستمتعون بأداء الفرقة الموسيقية العسكرية للجيش الألماني

شكرا لقرائتكم خبر عن زوار «إكسبو 2020 دبي» يستمتعون بأداء الفرقة الموسيقية العسكرية للجيش الألماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمتع زوار الحدث الدولي الأكبر في المنطقة «إكسبو 2020 دبي»، أخيراً، بأداء رائع للفرقة الموسيقية العسكرية الألمانية، التي تعد واحدة من أشهر الفرق الموسيقية في العالم، وأضحت معياراً في مشهد الفرق النحاسية في ألمانيا، وقدمت عروضاً إلى جانب نخبة من الفنانين العالميين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news