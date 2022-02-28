الامارات | نصـــــائح لتزييـن المنــزل خـلال فصـل الربيـع

شكرا لقرائتكم خبر عن نصـــــائح لتزييـن المنــزل خـلال فصـل الربيـع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إضـافة الألــوان الــــزاهيــة

اعتــمـــاد الألوان الداكنــــــة لفصــــــــل الشتــاء والتدرجات المشـــــــرقة للربيـع.

يفضل اختيار قطع الأثاث المميزة بألوانٍ حيوية مثل هذا التصميم الفريد من كراسي اورا باللون الأزرق الغامق. أو قطع صغيرة بألوانٍ مرحة، مثل الوسادات الملونة أو المزهريات والمصابيح المميزة بتصاميمها الفريدة.

استخدام الزهور للتزيين

يساعد استخدام باقة من الزهور الطبيعية مثل التوليب أو الأوكالبتوس أو الزنبق في إضفاء لمسة منعشة على ديكور المنزل بإلهام من أجواء الربيع، حيث يُنصح بتنسيقها في مزهرية مميزة لتزيين مائدة الطعام أو طاولة القهوة.

استخدام أدوات المائدة المميزة بنقشات الربيع

استخدام التصاميم المستوحاة من الطبيعة في ديكورات المنزل. حيث ننصحكم باستخدام مجموعة جديدة من أدوات المائدة بألوان ونقشات مستوحاة من فصل الربيع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news