الامارات | الصين تطلق قمراً اصطناعياً لرصد الانهيارات الأرضية

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمراً اصطناعياً لرصد الانهيارات الأرضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الصين، صباح أمس، صاروخاً من طراز «لونج مارش-4 سي»، لوضع قمر اصطناعي جديد في الفضاء، بهدف رصد البيئة الجيولوجية للأرض، والانهيارات الأرضية والزلازل.

ووفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، تم إطلاق الصاروخ الساعة 7:44 صباحاً بتوقيت بكين من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غرب الصين، وسرعان ما تم إرسال القمر الاصطناعي «إل-إس.إيه.آر 01 بي» إلى المدار المحدد له مسبقاً.

وقال مركز الإطلاق إن هذه المهمة هي الرحلة رقم 408 لسلسلة الصواريخ الحاملة «لونج مارش».

يشار إلى أن «إل-إس.أيه.آر 01» الصيني هو مجموعة تتكون من قمرين اصطناعيين، مجهزين برادار ذي فتحة تركيبية على شكل حرف «إل إس إيه آر»، ويحملان اسمي «إل-إس.أيه.آر 01 إيه» و «إل-إس.أيه.آر 01 بي». وكان قد تم إرسال القمر الاصطناعي الأول إلى الفضاء في الـ26 من يناير الماضي.

وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء في بيان أن القمرين الاصطناعيين سيقومان بمهام تقديم بيانات لدعم موارد الأرض، ورسم الخرائط في ما يتعلق بالغابات والوقاية من الكوارث وأعمال الإنقاذ، كما يعززان بشكل كبير قدرات الاستجابة السريعة في حال وقوع كارثة طبيعية.

وتولت تطوير القمرين الاصطناعيين والصاروخ أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء، وهي مؤسسة تابعة لشركة الصين لتكنولوجيا وعلوم الفضاء.

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