الامارات | «متاحف الشارقة» تفتتح معرضاً للفنان اللبناني عارف الريس

شكرا لقرائتكم خبر عن «متاحف الشارقة» تفتتح معرضاً للفنان اللبناني عارف الريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت الشيخة حور القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، ومدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، منال عطايا، أول من أمس، المعرض الاستعادي الأول في المنطقة للفنان اللبناني الراحل عارف الريس (1928-2005) الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف ومؤسسة الشارقة للفنون في متحف الشارقة للفنون خلال الفترة من 26 فبراير حتى السابع من أغسطس 2022. ويوفر المعرض الذي يقام بدعم من مؤسسة عارف الريس ومعرض غاليري صفير-زملر، فرصة للزوار لاستكشاف أعمال الفنان واستخدامه المذهل للألوان والتصاميم المجردة، حيث تجسد اللوحات المعروضة نتاج مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود للفنان بما في ذلك مجموعة منوعة من اللوحات والرسومات والمنحوتات والملصقات والمنسوجات التي تركز على التجربة الفنية الثرية للريس.

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