الامارات | الجولة الأولى من «أبوظبي لصيد الكنعد» مارس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الأولى من «أبوظبي لصيد الكنعد» مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، خلال الفترة من الثالث إلى السادس من مارس المقبل. ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة كبيرة بين كل المشاركين من الشباب ومحبي الصيد على مستوى الدولة.

وأعلن النادي عن فتح باب التسجيل للبطولة، حيث سينطلق المشاركون في رحلة البحث عن الوزن الأكبر لسمك الكنعد في مختلف مياه الإمارات، مع تطبيق جميع القوانين واللوائح التي تم وضعها من قبل اللجنة التحكيمية الخاصة بالبطولة. وكانت بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، التي أقيمت الموسم الماضي، حظيت بمشاركة كبيرة في مختلف جولاتها.

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