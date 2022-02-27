افعلي هذا الشيء المهم قبل تنظيف المرحاض.. فما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تنظيف المرحاض من الأمور الضرورية التي تحرص كثير من ربات البيوت على فعلها بصفة منتظمة، دون وعي منهن أن هناك شيء مهم يجب فعله قبل البدء في التنظيف، هل تعلمين ما هو؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقا لما ورد في موقع "goodhousekeeping".

كيف تنظف المرحاض بشكل صحيح؟

قبل أن تبدأ، يجب عليك بالاحتفاظ بمجموعة منفصلة من أدوات التنظيف التي لا تُستخدم على الأسطح الأخرى في جميع أنحاء المنزل، لذا عليك تحضير قائمة المستلزمات التالية بناءً على التعليمات الواضحة لكل منتج والتي تحدد الحدود الزمنية للتطهير المناسب لأسطح المراحيض.

- فرشاة تنظيف خشنة.

- زوج من القفازات المطاطية.

- إسفنجة سكوتش برايت.

- جالون من مبيض كلوروكس.

- زجاجة من منظف المرحاض كلوروكس مع مبيض.

- عبوة مناديل معقمة.

- زجاجة من منظف الحمامات Lysol Power.

كيف تقوم بتنظيف حوض المرحاض الملطخ؟

عند تنظيف المرحاض، يجب البدء دائمًا بالحوض أولاً، باستخدام منتجات التنظيف المسؤولة عن التعقيم والتخلص من الجراثيم، كما يوصي باستخدام زجاجة من منظف المرحاض كلوروكس التي تحتوي على مادة التبييض، إذ يساهم في التطهير من الداخل في خمس دقائق فقط.

ما عليك سوى تغطية حوض المرحاض بالكامل بدءًا من حافة الوعاء، ثم ارتدِ القفازات واستخدمي فرشاة المرحاض لفرك المحلول، واتركيه خمس دقائق، ثم اغسليه بالمياه.

كم مرة يجب تنظيفه؟

يمكن أن يساعد تطهير المرحاض في تقليل مخاطر انتشار الجراثيم في منزلك ، خاصةً إذا كان أحد أفراد عائلتك مريضًا ولا يمكن عزله في مكانه الخاص، لذا من الضروري تنظيفه مرة في الأسبوع.

وإجراء التطهير الكامل كل يومين إلى ثلاثة أيام إذا كان شخص ما مريضًا في منزلك.