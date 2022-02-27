طبيبة تحذر من نوع جبن شهير موجود في الأسواق.. علامة تكشفها قبل الشراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أنواع كثيرة من الجبن تجدها عندما تتسوق في السوبر ماركت، وتقف حائرا أيهم أفضل؟ ولماذا كل هذه الأنواع؟ والسبب في فارق الأسعار الكبير بين الأنواع المختلفة؟

الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أوضحت الأنواع المختلفة، محذرة من نوع معين.

وقالت في منشور لها عبر جروبها التوعوي "جت في اللقمة" على "فيسبوك": في البداية يوجد نوعين من الجبنة، الأول مُحضّر من اللبن الطبيعي أو مضاف له قشدة أو زبدة طبيعية، والثاني نوع نباتي الدهن يتم الاستعاضة بزيوت نباتية فيه، وخاصة زيت النخيل الذي يدخل كمكون أساسي فيها، ليحل محل دسم اللبن، الذي يدخل في تصنيع الجبنة ويتم نزع دسمه واستبداله بزيوت نباتية لضغط وتقليل التكلفة والسعر.

وأشارت إلى أن بعض الشركات تنتج الجبنة الطبيعية وتنتج أيضا الجبن نباتي الدهن، والأخير ذات سعر منخفض للغاية مقارنة بالنوع الأول، ولكنه ذات خطورة تتمثل فيما يلي:

1- يتم إضافة بعض المستحلبات التي لها مخاطر صحية محتملة، مثل فوسفات الصوديوم، وهو أحد العناصر التي يحذر منها الأطباء، لأنه يمكن أن يؤدي إلى أضرار وتلف الكلى، كما توجد مستحلبات أخري مثل فوسفات البوتاسيوم والذي قد يسبب الحساسية والإسهال.

2- الدهون المشبعة: تحتوي الجبن النباتي على الدهون المشبعة والتي يحذر منها الأطباء، حيث تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري.

وشدد شيرين إلى أن هذه الأخطار الصحية تكون على المدى البعيد وليس في "يوم وليلة"، موضحة الفرق بين النوعين عن الشراء، وذلك على النحو التالي:

الجبن الطبيعي مدون عليه إحدى العبارات التالية:

- طبيعي 100 %

- أو خالي من الزيوت النباتية

- أو لا يحتوي على زيوت نباتية

وإذا لم تجد أي من هذه الأمور مكتوبة، عليك أن تقلب العلبة وتقرأ مكوناتها ستجد كلمة يحتوي على زبدة طبيعية أو يحتوي على قشدة، ولا يوجد أي جملة عن الزيوت نهائيا وخصوصا زيت النخيل.

الجبن نباتي الدهن، ستجد مكتوب عليه واحدة من هذه:

- جبن نباتي

- أو جبن نباتي الدهن

- أو جبن معدل بالزيت النباتي

- أو جبن محضر بالزيت النباتي

وإذا لم تجد هذا مكتوبا، ستقرأ العبوة من الأسفل المكونات بها كلمة زيت نباتي، وكلمة زيت النخيل.

ولفتت إلى أن كلمة لبن فرز المدونة على بعض العبوات معناها لبن خالي الدسم.