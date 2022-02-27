لو فرحك قرب.. إليك أرخص وأجمل قاعات الأفراح في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يبحث عديد من الفتيات والشباب المقبلين على الزواج عن أماكن جميلة، ورخيصة في نفس الوقت لإقامة حفل الزفاف، وأول سؤال يتبادر إلى ذهن العروسان هو تكلفة قاعات الأفراح.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم في التقرير التالي، أجمل وأرخص أسعار قاعات الأفراح في القاهرة، على النحو التالي:

- فيلا الرماية:

تعتبر من أجمل قاعات الاوبن اير في شارع يوسف الدجوي في مصر القديمة، وتتميز بحديقتها الرائعة وحوض السباحة، ووجود الطاولات بالقرب منه ما يجعلك تحتفل في أجواء طبيعية.

وتحجز هذه المساحة الجميلة بسعر 5000 جنيه مصري لتستضيف 100 إلى 300 ضيف، ويشمل هذا السعر ديكورات عصرية، إلى جانب عديد من خدمات الأفراح التي يقدمها لك القائمون على المكان.

- قاعة الملكة:

تقع هذه القاعة في مكان متميز في المعادي، وتقدم عديد من الخدمات مقابل 10000 جنيه، وتتميز القاعة بالنظافة والمنظر الجميل الذي يجعلها متميزة جدا، تحتوي على كوشة جميلة جدا، تنال أعجاب العروسين، وجميع المدعوين، وأرضية منورة، تزيين لمدخل القاعة، دي جي صوته عالي جدا، وكاميرا فيديو لتصوير جميع لقطات حفل الزفاف، وزفة دمياطي مكونة من عدة أشخاص، ليضيفوا لمسات من الروعة للحفل.

بالإضافة إلى ذلك، بوفيه يحتوي علي جاتو، وساليزون، وبيتزا صغيرة الحجم، وميني باتيه، ومشروبات غازية متنوعة، وزجاجات مياه معدنية لجميع الحاضرين، وعصائر وبعض الحلويات الأخرى مثل الفواكه الطازجة، وبيتي فور وغيرها من هدايا قاعة الملكة، تورتة 3 أدوار هدية القاعة للعروسين.

- قاعة تمر حنة:

من القاعات التي تستوعب ما يصل إلى 100 ضيف كحد أقصى لتستمتع بأجواء احتفالية في مياه النيل الساحرة وبوجود دى جى، ديكورات مضيئة للطاولات والكوشة.

وتتميز القاعة بإمكانية حجزها بحفل زفاف نهاري أو كالمعتاد في المساء إلا أن لكل منها سعرها الخاص، إذ حفلات النهار مقابل 1850 جنيها يضاف إليها 800 جنيه من أجل ضيافة الطعام من أجل 100 شخص، بينما حفلات المساء تكون مقابل 2800 يضاف إليها نفس تكلفة الضيافة.

- قاعة فندق سبكترا:

تقع هذه القاعة في طريق مصر إسكندريه الكيلو 58 الريف الاوروبي، طريق الاسكندرية الصحراوي، الجيزة، و السعة الكلية لها تتراوح بين 100 إلى 200 شخص وهي تناسب حفلات الزفاف الصغيرة وحفلات الخطوبة العائلية الدافئة.

كما تقدم أعلى مستوى من الخدمات المتكاملة من خلال فريق عملها الخبير في حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة، كما تحتوي على ديكورات رائعة وتصاميم خلابة، ويبلغ متوسط الأسعار بها حوالي 250 جنيه للشخص الواحد.

- قاعة فندق امارانتي الأهرامات:

تعتبر من قاعات الفنادق الرخيصة, إذ تبلغ متوسط تكلفة الضيف 130 جنيه، وهي مجهزة بأحدث أجهزة الاضاءة والصوت وتوزيع مناسب للكراسي والطاولات المزينة بأجمل المفارش، كما تحتوي على فريق عمل متخصص من الويدينج بلنر، وتجهيز الكوشة الخاصة بالعروس وتزيين كامل القاعة بعد أخذ رأي العروسين والتأكيد أن كل شيء قد نال رضاهم.

والطعام عبارة عن بوفيه مفتوح يحوي العديد من الأصناف الشهية، وتقع هذه القاعة 29 شارع ابو حازم قبالة الطريق الأهرامات الجيزة

- قاعة فندق جولف سيتي:

يتم حجزها بسعر يبدأ من 20 ألف جنيه شاملة 100 فرد، وتشمل الخدمات زفة دمياطي مكونة من 14 فرد، ودي جي ميكس، مع وجود إضاءة ممتازة من وحدات الليزر المتكاملة، و2 كاميرا لتصوير الحفل.

إضافة إلى تقديم عدة عصائر مختلفة للعروسين، والمدعوين، زجاجات من المياه المعدنية والمياه الغازية عند تقديم العشاء ، وكذلك تورتة زفاف دور، أو اثنان، أو ثلاثة أدوار حسب الاتفاق، وبوفية من المشروبات الساخنة.

- دار ضيافة الشرطة بمدينة نصر:

كما تستضيف دار ضيافة الشرطة في مدينة نصر حفلات الأفراح والخطوبات بسعر يبدأ من 15 ألف جنيه حيث يمكن الاتفاق على الخدمات ل 100 فرد شاملة حجز القاعة والبوفيه وتقديم تورتة عدة أدوار وكوشة العروسين وكاميرتان فيديو لتصوير جميع لقطات الحفلة ودي جي ميكس، بجانب شاشات عرض للضيوف وزفة دخان وليزر كما يمكن حجز مطرب أو مطربة وباند وزفة دمياطي.