ياسمين صبري جذابة.. ودرة تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات النجمات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

ياسمين صبري:

أطلت الفنانة ياسمين صبري بفستان باللون الأسود، ونسقت معه كلاتش باللون الأخضر الغامق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

أنغام:

ارتدت المطربة أنغام فستان باللون الكافيه مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ريم البارودي:

تألقت الفنانة ريم البارودي بفستان قصير باللونين الزيتي والأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

درة:

ظهرت الفنانة درة بفستان كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

داليا البحيري:

وارتدت الفنانة داليا البحيري بتوب باللون البيج مع بنطلون وكارديجان باللون النبيتي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.