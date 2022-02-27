موجود في مصر.. تعرف على أغرب الأماكن في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تحتوي مصر على أماكن كثيرة وغريبة، لكن هناك بعض الأماكن التي قد لا يعرفها البعض أو لا يسمعون عنها من قبل، على الرغم من تميزها بالجمال والمناظر الخلابة.

ويرصد "الخليج 365" في هذا التقرير أحد الأماكن الغريبة ليس على مستوى مصر بل العالم أيضا، وهو الملاحات في واحة سيوة.

المكان

تقع واحة سيوة بطبيعتها الخلابة في صحراء مصر الغربية، وتحديدا على بعد 820 كيلومتراً جنوب غربي القاهرة، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

مميزات الملاحات أو بحيرات الملح

أما بالنسبة لبحيرات الملح أو "الملاحات" الموجودة في واحة سيوة، فهي تمتد على مساحات شاسعة، وتتميز بقدراتها العلاجية.

في الملاحات الموجودة بواحة سيوة، أيضا، يستطيع أي شخص لا يجيد السباحة من الاستمتاع بالطفو في إحدى بحيرات الملح الموجودة بهذا المكان، حيث تمنع مياهها الغرق بفضل الكميات الكبيرة من الملح الذي يصل تركيزه إلى 95٪ في المياه.

الملح الموجود في هذا المكان تكون من ملايين السنين تحت الأرض، إضافة إلى أن المياه نقية جدا تشعر وكأنها كريستالية، وبالتالي يمكنك زيارة هذا المكان للاستمتاع بروعته، إضافة إلى المنظر الخلاب وقت الغروب.

ستجد العديد من الأشكال والألوان الأخرى المتنوعة والغريبة من بحيرات الملح منها الأزرق بدرجاته، والأخضر، والأبيض والوردي.

كما تعتبر بحيرات الملح في سيوة، عاملا مهما في تنشيط السياحة الطبيعية في مصر على الصعيد الدولي، فمثل هذه المناظر الطبيعية تستقطب العديد من السياح والمصورين حول العالم.

أضف إلى ذلك أن بحيرات الملح في سيوة لها أهمية علاجية، حيث تعمل أيونات الملح على تخفيف الطاقة السلبية، وتساعد على تقليل معدلات التوتر، والشعور بالراحة النفسية.