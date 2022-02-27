لون شعر وقصة جديدة.. أصالة تخطف أنظار متابعيها بلوك جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أطلت المطربة أصالة بإطلالة أنيقة وبـ نيولوك في أحدث ظهور لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و دوما ما تخطف أصالة أنظار متابعيها بإطلالتها الجذابة والمتنوعة.

وتألقت بفستان لامع باللونين الذهبي والموف، ومزينا بالتطريزات بالكامل.

واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم ومجموعة أساور.

وظهرت بقصة شعر جديدة ولون شعر جديد إذ أصبح شعرها باللون الأشقر بعد ما كان باللون البني.

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