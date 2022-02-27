إليك أسباب الدوخة.. وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الشعور بالدوار أمرًا شائعًا بين الكثير من الأشخاص، وهناك العديد من الأسباب المحتملة التي تجعلك تعاني من الدوار، ويمكن أن تكون بعض الأدوية واضطرابات الأذن الداخلية وحتى التوتر هي السبب وراء نوبات الدوار.

وعدم الحصول على كمية كافية من الماء هو سبب آخر محتمل للشعور بالدوخة إذ يتسبب الجفاف في احتفاظ جسمك بالماء ما يجبر قلبك على العمل بجدية أكبر للحفاظ على تدفق الدم بشكل ثابت، ويؤدي إلى الشعور بالدوخة، خصوصا في الطقس الحار، لأنه يؤدي إلى تفاقم مستويات الجفاف في الجسم، وفقا لموقع "healthdigest".

وقال مايكل بيرجيرون الرئيس التنفيذي ورئيس منظمة يوث سبورتس أوف ذا أميريكا لشبكة إن بي سي: "لا يدرك الأشخاص مقدار السوائل التي يفقدوها في الحرارة أو أثناء ممارسة الرياضة".

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية يتسبب انخفاض ضغط الدم أيضًا في حدوث الدوخة وينتج انخفاض ضغط الدم عن الحمل أو مشاكل القلب أو تناول بعض الأدوية، وهناك بعض الأسباب الأخرى للدوخة التي يجب وضعها في الاعتبار.

ويكون انخفاض نسبة السكر في الدم، الذي يشار إليه أيضًا باسم نقص السكر في الدم، سببًا آخر وراء الدوخة ومن المثير للدهشة أن صحتك العقلية تكون وراء شعورك بالإغماء.

وفي حين أن العديد من أسباب الدوخة يمكن علاجها في المنزل، إلا إنه يجب استشارة الطبيب إذا أصبحت نوبات الدوخة لديك شديدة أو إنها لا تزول.