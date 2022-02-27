كوكسال بابا يثير الجدل بسبب طريقة تعامله.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تصدر اسم كوكسال بابا تريند محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد وصوله إلى القاهرة، الخميس الماضي، في زيارة قصيرة تجمع بين السياحة والعمل.

واشتهر كوكسال بابا بالفيديوهات المضحكة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يظهر تارة منفعلا على الأشخاص، وأخرى يلقي بالهواتف المحمولة على الأرض، الأمر الذي اعتقده البعض أنه يفعل ذلك من باب الغرور، لكن بالنظر للفيديوهات الخاصة به نري أنها طريقته في المزاح.

يعاني كتاش أوغلو الشهير بـ كوكسال بابا، والذي يبلغ من العمر 46 عامًا، من مرض أثر على عملية نموه، ليتسبب في قصر قامته، وهو مرض متلازمة هتشينسون جيلفورد، حيث تعد من أبرز الحالات الوراثية النادرة والتي تشبه الشيخوخة المبكرة، ما يؤدي إلى قصر القامة وانخفاض الوزن.

متلازمة هاتشينسون جيلفورد

الشياخ، أو متلازمة هاتشينسون-جيلفورد، هو اضطراب وراثي نادر جدًا يتسبب في تقدم عمر الأطفال بسرعة، بدءًا من السنتين الأوليين من حياتهم، وفقا لـ mayoclinic.

عادة ما يظهر الأطفال المصابين بالشياخ طبعيين عند الولادة، وخلال السنة الأولى، تبدأ العلامات والأعراض، مثل النمو البطيء وفقدان الشعر في الظهور، ولا يوجد علاج لهذا المرض، ولكن تظهر الأبحاث الجارية بعض الأمل في العلاج.

أسباب متلازمة هاتشينسون جيلفورد

قد تكون طفرة جينية واحدة مسئولة عن الإصابة بالشيخوخة المبكرة، الجين، المعروف باسم لامين أ (LMNA)، يصنع بروتينًا ضروريًا لتثبيت مركز (نواة) الخلية معًا، عندما يكون لهذا الجين عيب (طفرة)، يتم إنتاج شكل غير طبيعي من بروتين لامين أ يسمى بروجيرن ويجعل الخلايا غير مستقرة، ويبدو أن هذا يؤدي إلى حدوث الشيخوخة المبكرة.

ولكن على عكس العديد من الطفرات الجينية، نادراً ما تتوارث الشيخوخة المبكرة بين الأسر، تندر فرصة الإصابة بالطفرة الجينية في معظم الحالات.

أعراض متلازمة هاتشينسون جيلفورد

عادةً ما يتباطأ نمو الطفل المصاب بمرض الشيخوخة المبكرة بشكل ملحوظ خلال أول سنة من العمر، لكن يظل التطور الحركي والذكاء طبيعيًا.

تشمل علامات وأعراض هذا الاضطراب

تباطؤ النمو، انخفاض الطول والوزن عن المتوسط

وجه ضيق وفك سفلي صغير وشفاه رفيعة وأنف أعقف

رأس كبيرة غير متجانسة مع الوجه

عيون بارزة وانغلاق غير كامل لجفون العين

تساقط الشعر بما في ذلك الرموش والحواجب

طبقة جلد رقيقة ومنقطة وبها تجاعيد

أوردة مرئية

صوت عالي النبرة

تتضمن العلامات والأعراض أيضًا مشكلات صحية مثل:

أمراض القلب والأوعية الدموية الحادة المترقية

صلابة وتشدد الجلد على الجذع ونهايات الأطراف (مشابه لتصلب الجلد)

تأخر تكوين الأسنان أو تكونها بشكل غير طبيعي

فقدان جزئي للسمع

فقدان الدهون تحت الجلد وفقدان تكتل العضلات

تشوهات الهيكل العظمي وهشاشة العظام

تيبس المفاصل

انخلاع مفصل الورك

مقاومة الأنسولين

متى تزور الطبيب

عادة ما تكتشف الشيخوخة المبكرة أثناء مرحلة الرضاعة أو الطفولة المبكرة، وغالبًا أثناء الفحوص المنتظمة، عندما يُظهر الطفل أولاً العلامات المميزة للشيخوخة المبكرة، إذا لاحظت تغييرات في طفلك والتي قد تشير إلى علامات الشيخوخة المبكرة وأعراضها، أو كان لديك مخاوف بشأن نمو طفلك وتطوره، فقم بتحديد موعد مع طبيب الطفل.