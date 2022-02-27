كورونا اليوم: طبيب يحذر من هذا الأمر بعد التعافي.. وبشرى سارة بشأن أعراض "أوميكرون الشبح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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منظمة الصحة: أعراض "أوميكرون الشبح" ليست أخطر من سابقتها

أكّدت منظمة الصحة العالمية أنّ النسخة الثانية من المتحوّرة أوميكرون المسمّاة "بي ايه.2" (BA.2) والتي تنتشر خصوصاً في الدنمارك لا تتسبّب بأعراض مرضية أكثر خطورة من النسخة الأصلية "بي ايه.1" (BA.1) التي تتفشى حالياً في العالم.

وقالت المسؤولة في المنظمة عن مكافحة كوفيد-19 ماريا فان-كيرخوف خلال مؤتمر صحافي عبر وسائل التواصل الاجتماعي "لا نرى أيّ فرق من حيث الخطورة بين بي ايه.1 وبي ايه.2 وبالتالي فالمستوى هو نفسه من حيث مخاطر الاستشفاء"، وفقا لسكاي نيوز.

وفاة أول طفل نتيجة حالة مرضية خطيرة مرتبطة بكورونا

توفي طفل في ولاية ويسكونسن الأميركية، نتيجة إصابته بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة الأنظمة المرتبطة بفيروس كورونا، وهذه أول وفاة من هذا النوع في أميركا، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وترتبط هذه المتلازمة بـ"كوفيد الطويل"، وهي ظاهرة غامضة يشعر فيها الشخص بأعراض الفيروس بعد فترة طويلة من التعافي منه، وفقا لسكاي نيوز.

طبيب روسي يتحدث عن خطر الإصابة بنقص المناعة بعد فيروس كورونا

تحدث عالم المناعة نيقولاي كريوتشكوف عن خطر الإصابة بنقص المناعة بعد فيروس كورونا مشيرا إلى أن نقص المناعة لا يظهر إلا بعد مضاعفات خطيرة ولفترة محدودة.

وقال في حديث أدلى به لبوابة " Ura "الإلكترونية الروسية: " قد يصاب المريض بنقص المناعة مع مسار شديد من فيروس كورونا، لكن الفيروس التاجي نفسه غير قادر على استحداث مثل هذه المشاكل في جسم الإنسان، خلافا لمضاعفاته"، وفقا لروسيا اليوم.

"وأوضح قائلا:" لا نتحدث عن عدوى SARS-CoV-2 نفسها، على الرغم من أن التأثير على المناعة له علاقة بالخلايا الليمفاوية. لكنني لا أقول إن هذا هو نقص المناعة الكامل، ويدور الحديث على الأرجح عن مضاعفات، وعن مسار خطير لـ"كوفيد" وفترة ما بعد "كوفيد." وعلى خلفية ذلك، قد يواجه المريض بالفعل اضطرابا في جهاز المناعة، أو خللا في جهاز المناعة".

فيما قال الطبيب إن مرض نقص المناعة لن يتجلى إلا لفترة قصيرة.