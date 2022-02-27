5 علامات تشير إلى أنك مصاب بنوع مخيف من السرطانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يُعد سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطانات إثارة للخوف، لذا يجب أن نكون قادرين على معرفة الأعراض المبكرة لتقليل الآثار الجانبية وتلقي العلاج المناسب.

وفيما يلي بعض العلامات المبكرة لسرطان البنكرياس، وفق ما أورد موقع "eatthis".

1. ألم في الظهر:

تعتبر آلام الظهر من أولى أعراض سرطان البنكرياس، خاصة إذا كان السرطان قد انتشر إلى الأعصاب المحيطة بالبنكرياس.

2. آلام البطن:

ألم البطن هو عرض شائع لسرطان البنكرياس ولا يجب تجاهله أبدًا، ويقول الدكتور بريان وولبين، مدير مختبر أبحاث سرطان البنكرياس التابع لمؤسسة Lustgarten في معهد دانا فاربر للسرطان وأستاذ مساعد في الطب بكلية الطب بجامعة هارفارد: "يتمثل العرض الرئيسي في عدم الراحة في البطن"، وهذا يشع أحيانًا في الظهر لأن البنكرياس يقع في الجزء الخلفي من البطن."

3. الجلد الجاف والمثير للحكة واليرقان:

الجلد الجاف والحكة واليرقان من العلامات المبكرة لسرطان البنكرياس، والذي يسبب اليرقان عن طريق سد القناة الصفراوية ويؤدي هذا إلى اصفرار الجلد وبياض العينين، ويحدث اليرقان بسبب انسداد تدفق الصفراء من المرارة، حيث يتم تخزينها إلى القناة المعوية.

4. مرض السكري:

ارتبط تطور مرض السكري بعد سن الخمسين بسرطان البنكرياس، ويبدو أن السرطان يسبب مرض السكري في بعض الحالات، لذا فإن ظهور مرض السكري الجديد، خاصة في وقت لاحق من الحياة مع فقدان الوزن، هو علامة على الإصابة.

5. الغثيان والقيء:

الغثيان أو القيء بعد الأكل علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس، بسبب الورم الذي يتدخل في عملية الهضم تنشأ صعوبات في الجهاز الهضمي بما في ذلك عسر الهضم، والغثيان، وفقدان الوزن، وضعف الشهية، والإسهال، نتيجة الضغط من كيس أو ورم في البنكرياس على المعدة أو الأمعاء الدقيقة الذي يسبب انسدادًا في الجهاز الهضمي.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كانت لديك أي شكوك أو مخاوف بشأن أعراض سرطان البنكرياس فيجب الذهاب إلى الطبيب فورا لتلقي العلاج المناسب.