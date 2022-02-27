بعد وفاة جالا فهمي.. احذر هذه الأعراض قد تهدد حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

رحلت الفنانة ومقدمة البرامج جالا فهمي عن عالمنا، أمس السبت، 26 فبراير، بشكل مفاجئ، وهو ما أعلن عنه شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي عبر حسابه على "فيسبوك".

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سبب وفاة الفنانة جالا فهمي عن عمر ناهز الـ 59 عاما.

وقال زكي، ببرنامج "الحياة اليوم"، إن وفاة جالا فهمي كان مفاجئًا، وأنها أصيبت بأزمة قلبية ونقلت على إثرها للمستشفى، لكنها فارقت الحياة.

كما كشف بيان وفاة الراحلة، أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب نتيجة جلطة حادة بالقلب، مع اضطراب شديد في الوعي، وفشل تنفسي حاد، أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 أعراض الجلطة الحادة بالقلب والتي يجب الانتباه إليها، وفقا لموقع express البريطاني.

ما هي جلطة القلب

هي حالة طبية طارئة خطيرة حيث يتم منع إمداد القلب بالدم فجأة، وعادة بسبب جلطة دموية، فيجب التعامل مع أعراض النوبة القلبية بمجرد ظهورها لتقليل الضرر الذي يصيب عضلة القلب، فإن الجهل بمجموعة أعراض النوبة القلبية يسبب تأخيرات تهدد الحياة.

أعراض جلطة القلب

في بعض الأحيان قد لا يكون لديك عراض وعلامات تحذيرية على الإطلاق، فقد يكتشف طبيبك أنك تعرضت لنوبة قلبية صامتة، ومع ذلك، من الضروري أن تنتبه إلى العلامات التحذيرية للنوبة القلبية، وهي:

ألم الصدر

الشعور بحرقان في الصدر

ضيق في التنفس

اضطراب الوعي

وتوضح مؤسسة القلب البريطانية، أنه من المهم أن تحصل على رعاية طبية على الفور، وعدم القلق بشأن إضاعة وقت المسعفين، فالنوبة القلبية هي حالة طبية طارئة، كما يجب عليك اتخاذ الإجراءات التالية:

-الاتصال بسيارة إسعاف

-اجلس وكن هادئًا

-خذ 300 مجم من الأسبرين إذا كان لديك واحد في متناول اليد

أنت تقلل بشكل كبير من فرصتك في البقاء على قيد الحياة إذا لم تتصل بالإسعاف على الفور.

-كيفية منع النوبة القلبية

إجراء تغييرات في نمط الحياة هو الطريقة الأكثر فاعلية لمنع الإصابة بنوبة قلبية، ويعد تناول نظام غذائي غير صحي يحتوي على نسبة عالية من الدهون من أسوأ العوامل المؤذية.

وتوضح مؤسسة القلب البريطانية، أن تناول نظام غذائي غير صحي يحتوي على نسبة عالية من الدهون سيجعل تصلب الشرايين أسوأ ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

تناول الأطعمة الغنية بالدهون سيؤدي إلى تراكم المزيد من اللويحات الدهنية في الشرايين، كما يوضح، هذا لأن الأطعمة الدهنية تحتوي على نوع غير صحي من الكوليسترول.

الكوليسترول الضار، وهو نوع ضار من الكوليسترول يتجمع في داخل جدران الشرايين، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يعزز تراكم الكوليسترول الضار، لكن مجرد استبدال الدهون المشبعة بالكربوهيدرات المكررة، مثل الأطعمة والمشروبات السكرية ، لن يحسن صحتك، يجب استبدالها بالدهون غير المشبعة مثل الأسماك الزيتية أو المكسرات أو الزيوت النباتية مثل بذور اللفت أو زيت عباد الشمس، حيث تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.