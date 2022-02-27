الكيلو بـ290.. ماهي فاكهة الكيوي الأحمر بعد انتشارها في الأسواق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا تخلو الأسواق من أصناف الفاكهة اللذيذة التي نعرفها، لكن في الآونة الأخيرة بدأت بعض الأنواع في الظهور دون أن نسمع عنها أو نعرفها.

من بين الأنواع الغربية التي ظهرت في بعض المتاجر ببعض المدن المصرية، فاكهة الكيوي الأحمر، فما هي وما فوائدها وسعرها؟، ها ما نستعرضه وفقا لموقع specialtyproduce.

ما هو الكيوي الأحمر

الكيوي الأحمر عبارة عن ثمار صغيرة لها شكل بيضاوي مع انحناء واضح في قاع الفاكهة، وهو عامل مميز بين هذا الصنف المميز وأصناف الكيوي الأخرى.

سطح الكيوي أملس ومخمل، ويحتوي على زغب أقل من الكيوي الأخضر، وله طبيعة رقيقة وحساسة.

يحتوي الجلد أيضًا على لون أخضر زيتوني غامق، مغطى بطبقة بنية فاتحة، تحت السطح، يكون اللحم طريًا، ولطيفًا، ومائيًا، وأخضرًا ساطعًا أسفل الجلد مباشرةً، ويتحول إلى لون أصفر ذهبي ومنقط ببذور سوداء صغيرة، في وسط الجسد، يوجد لون أحمر، والمعروفة أيضًا باسم القزحية الحمراء، تعرض خطوطًا قرمزية رفيعة تحيط بمركز بيضاوي أبيض.

يشتهر الكيوي الأحمر بألوان قوس قزح بمحتواه العالي من السكر، ويفتقر إلى النكهات الحامضة المنعشة المرتبطة عادةً بالكيوي الأخضر.

تحتوي الفاكهة على حلاوة تشبه الحلوى ممزوجة بالفواكه والتوت الحلو والنكهات الاستوائية.

المواسم المتوفر فيها الكيوي الأحمر

يتوفر الكيوي الأحمر قوس قزح موسميا في الخريف في اليابان، تُزرع الثمار أيضًا من خلال المزارع في جميع أنحاء العالم، مما يسمح بتصدير الفاكهة إلى بعض الأسواق لتوافرها على مدار العام.

حقائق عن الكيوي الأحمر

الكيوي الأحمر قوس قزح، هو نوع خاص من الكيوي ينتمي إلى عائلة Actinidiaceae، تُباع الثمار الطرية عادةً وهي ناضجة وجاهزة للأكل ويفضلها عشاق الكيوي لمظهرها غير المعتاد ونكهتها الحلوة.

هذا النوع من الكيوي نادر في الأسواق التجارية مقارنةً بالكيوي الأخضر أو الذهبي، وهو معروف بحلاوته الشبيهة بالحلوى، ويفتقر إلى النكهات اللاذعة المرتبطة عمومًا بالكيوي الشائع، للفاكهة أيضًا نكهة استوائية، يتم استهلاكها بشكل أساسي طازجًا في المستحضرات لإضافة حلاوة وقوام كريمي.

فوائد الكيوي الأحمر

الكيوي الأحمر مصدر لفيتامين C لتقوية جهاز المناعة والألياف لتنظيم الجهاز الهضمي.

تحتوي الثمار أيضًا على فيتامين إي لحماية الخلايا من ضرر الجذور الحرة، وفيتامين أ للحفاظ على وظائف الأعضاء بشكل صحي، وفيتامين ك للمساعدة في التئام الجروح بشكل أسرع، والبوتاسيوم لموازنة مستويات السوائل داخل الجسم، وكميات أخرى من المغنيسيوم، والفولات، و الكالسيوم.

سعرها

ويصل سعر الكيلو من هذه الفاكهة نحو 290 جنيها، بحسب عدد من المتاجر الكبرى في القاهرة، وارتفاع سعرها يرجع إلى كونها تتميز بالعديد من الفوائد الصحية، فضلا عن مذاقها اللذيذ والجميل.