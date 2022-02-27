إذا لا حظت هذه الأعراض الـ 5 على جسمك افحص دمك فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

كم مرة لاحظت شيئًا خاطئًا في صحتك وقُلت ليست مشكلة كبيرة؟.. هناك عدة أعراض تظهر على جسمك تكون علامات على حدوث مشاكل صحية يجب الانتباه إليها، والذهاب إلى الطبيب المختص على الفور.

في هذا التقرير، نستعرض لكم 5 أعراض إذا لاحظتها على جسمك يجب فحص دمك على الفور، وفق ما أوضح موقع "eatthis".

- جلد شاحب أو مصفر:

كثير من الأشخاص لديهم بشرة شاحبة بشكل طبيعي ، ولكن الجلد الذي أصبح شاحبًا أو مصفرًا مؤخرًا يكون علامة على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

- فقدان الوزن غير المبرر:

يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المبرر علامة مبكرة على مرض السكري من النوع 2، إذ يتراكم الجلوكوز في الدم بدلاً من نقله إلى الخلايا، فعندما لا يصل الجلوكوز إلى الخلايا، يعتقد جسمك أنه يحتاج إلى الطعام ويجد طريقة للتعويض عن طريق خلق الطاقة بحرق الدهون والعضلات بوتيرة سريعة، وهذا يسبب هذه الحالة.

- الحاجة المستمرة للتبول:

قد يكون الشعور بالحاجة إلى التبول كثيرًا علامة على مرض الكلى، ويقول الدكتور جوزيف فاسالوتي، "لا يعاني الأشخاص المصابون بأمراض الكلى من الأعراض إلا في المراحل المتأخرة جدًا ، أو عند فشل الكلى أو عند وجود كميات كبيرة من البروتين في البول".

- تورم في الذراعين أو الساقين:

يمكن أن يكون التورم في ذراعيك أو ساقيك المعروف باسم (الوذمة) علامة على مرض الكبد.

- مجموعات من النتوءات الشمعية على الجلد:

تكون التكتلات الشمعية التي تظهر فجأة على الجلد علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لذا يجب أن تختار ما تأكله بعناية.

ماذا يجب أن أفعل إذا كان لدي هذه الأعراض

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض ، فحدد موعدًا مع الطبيب المختص لتجنب حدوث أي مضاعفات خطيرة. لا تحتاج معظم اختبارات الدم إلى أي استعدادات خاصة ، ولكن يطلب منك البعض الآخر الصيام لمدة تصل إلى 12 ساعة قبل سحب الدم.