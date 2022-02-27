علامات تدل على الإصابة بفيروس كورونا دون أعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تحدث الطبيب في مستشفى "بيروجوف" بموسكو، فيكتور لونيوف عن علامات غير واضحة لفيروس كورونا من دون أعراض.

وأشار إلى أن عواقب الإصابة بفيروس كورونا في مساره من دون أعراض تتمثل في التهاب الملتحمة وآلام في البطن وضعف التذوق والنوم. جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به يوم 24 فبراير لقناة "موسكو – 24" التلفزيونية الروسية، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وحسب الطبيب يجدر الانتباه إلى علامات مثل آلام البطن، واضطرابات حاستي التذوق والشم.

وأوضح لونيف قائلا:" غالبا ما يحاول المرضى تناول شيء ما من الطعام، لكنهم لا يفرّقون بين أنواع الطعام على الإطلاق".

وأوضح الطبيب أيضا تأثيرات ما بعد "كوفيد" مثل اضطراب النوم، وضعف الذاكرة، وكذلك الإرهاق المزمن، الذي لا يرتبط بزيادة المجهود البدني ويستمر "حتى بعد راحة جيدة. وهناك علامة أخرى، في رأيه، وهي التطور المفاجئ لالتهاب الملتحمة.

وأضاف الطبيب قائلا: "إذا ظهر فجأة إحساس بالحرقان في العين، وألم، وشعور بوجود "الرمل" فيها، أو عندما ما تصبح العين دامعة أو حمراء، يجب في هذه الحالة الانتباه إلى ذلك وزيارة عيادة طبيب العيون".

وفيما يلي إليك بعض العلامات التي يمكن أن تخبرك أنك مصاب بأوميكرون وأنت لا تدري، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

مرض كل فرد في عائلتك واحداً تلو الآخر:

فيروسات الجهاز التنفسي بشكل عام شديدة العدوى، ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بفيروس كورونا، فهو حاليًا الفيروس الأكثر انتشارًا في العالم

وأثبت متغير Omicron ، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا، أنه أكثر قابلية للانتقال من سلالاته السابقة بما في ذلك دلتا، ذلك إذا كنت مريضًا ولاحظت أن كل من حولك قد مرض واحدًا تلو الآخر، فمن المحتمل أنه كان عدوى أوميكرون.

2-تساقط الشعر :

تساقط الشعر هي مشكلة منتشرة وشائعة يواجهها الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا، ويعتقد الخبراء أن تساقط الشعر يكون من الآثار اللاحقة لعدوى فيروس كوورنا، ويرجع ذلك إلى الإجهاد العاطفي أو الأدوية أو بسبب إطلاق السيتوكينات المنشطة للالتهابات كرد فعل لمحاربة الفيروس.

ومع ذلك إذا كنت فقدت كتل من الشعر أيضًا بعد مرضك، فمن المحتمل أن تكون مصابًا بأوميكرون، لكنك لا تعرف ذلك لأنك لم تخضع للاختبار.