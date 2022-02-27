الامارات | علماء يكشفون عن طائر غريب بـ"ذقن متحركة" عاش منذ 120 مليون عام

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكشفون عن طائر غريب بـ"ذقن متحركة" عاش منذ 120 مليون عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن عدد من الباحثين، من التعرف على طائر قديم، غريب المظهر، كان يمتلك "ذقنا متحركة" لمساعدته على البحث عن الطعام منذ 120 مليون عام، وقام العلماء بتحليل الحفريات المكتشفة بالقرب من سور الصين العظيم للكشف عن أن المخلوق كان لديه ملحق عظمي في طرف فكه السفلي والذي لم يكن قادرا على تحريكه فحسب، بل أيضًا الشعور من خلاله، وفقا لموقع RT.

وكشف العلماء أن ما يسمى بـ "الذقن المتحرك" كان سمة أسنان لم يسبق رؤيتها في أي ديناصورات أخرى، وأطلق عليه العلماء اسم Brevidentavis zhangi، ويعني "الطائر قصير الأسنان''، وكان أحد نوعين جديدين حددهما باحثون بقيادة متحف فيلد في شيكاجو.

وقال جينجماي أوكونور، الباحث الرئيسى للدراسة والمنسق المشارك لعلم الحفريات الفقارية في متحف شيكاجو الميداني: "كانت عملية طويلة ومضنية لاستكشاف ماهية هذه الأشياء".

وفي دراسة سابقة أجريت على المفترس في طائر أحفوري آخر، اكتشف الباحثون أن العظم المفترس تعرض للإجهاد ووجدوا أيضا نوعا من الغضاريف لا يتشكل إلا عندما تكون هناك حركة، وفي هذه الدراسة السابقة، تمكن الباحثون من معرفة أن العظم المفترس كان قادرا على الحركة، وأنه كان سيصبح أعصابا.

وتطورت مجموعة صغيرة من الديناصورات إلى طيور تعايشت مع الديناصورات الأخرى لمدة 90 مليون سنة. والطيور الحديثة هي أحفاد مجموعة الطيور التي نجت من الانقراض والتي قتلت بقية الديناصورات، ولكن العديد من الطيور التي كانت في عصور ما قبل التاريخ انقرضت أيضا.

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