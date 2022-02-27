4 طرق سحرية لتقشير الثوم خلال ثواني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعد الثوم جزءًا مهماً في عملية طهي مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطباق، بسبب نكهته وفوائدة الصحية الكثيرة. إلا أن تقشير الثوم قد يمثل تحدياً بالنسبة للكثير من الطهاة لأنه قد يتسبب بالفوضى في المطبخ ويستغرق وقتاً طويلاً.

فيما يلي بعض الطرق السهلة للغاية لتقشير فصوص الثوم خلال وقت قصير، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

تقنية الميكروويف

خذي رأس ثوم كامل وضعيه في الميكروويف.

اضبطي العداد لمدة 30 ثانية.

أخرجي الثوم وافركيه بين يديك برفق.

افصلي حبات الثوم عن بعضها وأزيلي القشور الزائدة.

الآن قومي بإزالة القشور باستخدام يديك. ستلاحظين مدى سهولة إزالة القشرة بعد وضعها في الميكروويف أولاً.

تقنية الاهتزاز

افصلي كل فصوص الثوم عن بعضها وأضيفيها إلى وعاء، ثم قومي بتغطية الوعاء بغطاء.

أمسكي جانبي الوعاء بقوة ورجي الوعاء لبضع ثوان.

افتحي الغطاء وتحققي مما إذا كانت القشور قد انفصلت أم لا.

إذا لم تنفصل القشور، أغلقي الغطاء مرة أخرى ورجي الوعاء جيدًا، عدة مرات أخرى.

ستساعدك هذه التقنية في فصل القشرة عن الثوم دون بذل مجهود كبير.

تقنية السحق

السحق هو تقنية أخرى سهلة تساعدك على إزالة القشور في لحظة.

العيب الوحيد في سحق الثوم هو أنه لا يحتفظ بشكله، مما يعني أنه لا يمكن استخدامه في الوصفات التي تتطلب أن يكون الثوم بحجم أو شكل معين.

خذي حبة ثوم واحدة وضعي سكينًا بشكل أفقي عليها.

الآن استخدمي راحة يدك للضغط على السكين لسحق فصوص الثوم.

بمجرد سحقها، افصلي القشر عن فصوص الثوم.

تقنية الماء الساخن

أولاً، اجمعي حبات الثوم في وعاء.

أضيفي الماء المغلي إلى الوعاء واتركيه جانبًا لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

بعد 30 دقيقة، أخرجي فصوص الثوم وصفي الماء الزائد.

ما عليك سوى تقشير الفصوص الآن وستلاحظين مدى سهولة نزع القشرة.