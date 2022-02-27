11 فائدة صحية غير متوقعة لتناول عيون الأسماك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من الأطعمة الصحية التي ينصح بتناولها العديد من الأطباء هي الأسماك، إذ تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم الصحة العامة، بما في ذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية.

كما أن عيون الأسماك تحتوي على فوائد صحية عظيمة لجسم الإنسان، وفقا لموقع "drhealthbenefits".

1- تحسين الرؤية:

تشتهر عيون السمكة بفائدتها في تحسين الرؤية، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف البصر، فإن تناول عيون السمك بانتظام قد يساعد في علاج هذه الحالة، وذلك بفضل محتواه من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

2- يعزز صحة القلب:

وجدت الدراسات أن أولئك الذين يستهلكون الأسماك وكذلك عيون السمك هم أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

3- تعالج الاكتئاب:

يمكن علاج مشكلة الصحة العقلية مثل الاكتئاب عن طريق تناول عيون السمك، وتتمثل أعراض الاكتئاب في تدني الحالة المزاجية والحزن وقلة الطاقة وعدم الاهتمام بالحياة والأنشطة، بالإضافة إلى ذلك، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية في عيون الأسماك تعمل ضد الاكتئاب وتعمل كأدوية مضادة للاكتئاب.

4- يحمي صحة الدماغ:

أظهرت بعض الدراسات أن الاستهلاك اليومي للأسماك، حتى بالنسبة لعيون الأسماك، يمكن أن يقلل من خطر التدهور المعرفي، كما ستزداد وظيفة الدماغ مثل تحسين الذاكرة وتنظيم المشاعر، لذا تعتبر عيون الأسماك من الأطعمة المفيدة لحماية وظائف الدماغ.

5- يخفف الالتهاب:

تدعي الأبحاث أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تقلل الالتهاب المزمن، وأظهرت إحدى الدراسات المنشورة في New England Journal of Medicine أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تقلل الالتهاب في الدم، عندما تستهلك لمدة ستة أسابيع.

6- يمنع مرض السكري:

من الفوائد الصحية لتناول عيون السمك الوقاية من مرض السكري، حيث إنها تساعد في خفض مستوى الأنسولين في الجسم، وذلك بفضل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د.

7- يزيد من جودة النوم:

فيتامين (د) هو أحد المواد الموجودة في عيون الأسماك التي تزيد من جودة النوم، لذا يوصى باستهلاك السلمون للحصول على الفائدة الفعالة، حيث يحتوي السلمون على نسبة عالية من فيتامين د.ذ

8- يخفف آلام المفاصل:

يعتقد أيضًا أن الأحماض الدهنية الأساسية يمكن أن تخفف من آلام المفاصل، وكذلك في عيون الأسماك، وأظهرت وحدة أبحاث التهاب المفاصل وأمراض العظام الأيضية في بلجيكا أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تخفف آلام المفاصل حتى تعالج المرض.

9- يمنع الربو عند الاطفال:

الربو هو حالة تحدث عندما يعاني الشخص من التهاب مزمن في الشعب الهوائية، علاوة على ذلك، وجدت الدراسات أن عيون الأسماك ستقلل من خطر الإصابة بالربو عند الأطفال.

10- يخفض نسبة الكوليسترول:

عيون الأسماك تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تقلل من الكوليسترول الضار أو الكوليسترول السيئ في الجسم، وبالتالي، فهو يدعم صحة القلب.

11- يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان:

استنادًا إلى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يمكن أن تقلل عيون السمكة من خطر الإصابة بالسرطان، ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يأكلون الأسماك بانتظام وكذلك العيون يقللون من خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان الجهاز الهضمي وتجويف الفم والبلعوم والقولون وحتى سرطان البنكرياس.

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