"خدعوك فقالوا".. مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مكعبات مرقة الدجاج، من بين الأمور التي تستخدمها الكثيرات من ربات البيوت عند إعداد الطعام كبديل لـ"شوربة اللحم أو الفرخ".

وتتكون مرقة الدجاج من جلود الدجاج والعظام بالإضافة إلى أعضائها الداخلية، ويتم تحسين نكهتها ومذاقها عن طريق مزج كميات كبيرة من الملح والبهارات، ويتساءل الكثيرون هل فعلا تسبب السرطان أم لا؟

الدكتور مجدي نزيه رئيس المؤسسة العلمية الثقافية الغذائية قال لـ"الخليج 365"، إن استخدامها ووضعها على الأطعمة ليست لها علاقة بأي نوع من أنواع السرطان، لكنه حذر من الإفراط في استهلاكها، لأنه سيؤدي إلى حدوث ضمور وتلف في بعض أعصاب الجهاز العصبي.

ووفقا لما جاء في موقع "mcreveil"، فإن مكعبات مرقة الدجاج تسبب أضرارا كثيرة، منها:

- يسبب الإفراط في استخدامها إلى الإصابة بمرض الداء السكري لإحتوائها على نسبة من الدهون.

- نتيجة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الأملاح والتوابل، فهي تؤدي إلى زيادة ارتفاع ضغط الدم.

- يؤدي الإفراط في استخدامها أيضا إلى تراكم السموم في الجسم.

- تدمير الخلايا العقلية، وبالتالي زيادة الإصابة بمرض ألزهايمر.

- حدوث اضطربات في القلب، التهاب المعدة، اضطربات الجهاز البولي من الأضرار التي تسببها مرقة الدجاج.

- تحتوي على غلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، وهو محسن للنكهة والافراط في استهلاكه يؤدي إلي زيادة الوزن وبالتالي الإصابة بالسمنة.

- يمكن أن تؤثر على القدرة البصرية للإنسان، نظرا لإحتوائها على مادة غلوتامات أحادية الصوديوم.

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