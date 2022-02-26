ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطارخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الكثير من الأشخاص يفضلون تناول البطارخ، لكن هل سألت نفسك ما تأثيرها على جسمك وإذا كان لها فوائد أو أضرار صحية؟

توضح الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر الجروب التوعوي "جت في اللقمة"، أن البطارخ هي عبارة عن "مبيض الأسماك"، وعند نضجه يتحول إلى كافيار الذي يعتبر سلعة للأثرياء وأشهر أنواعه الإيراني والروسي.

وأكدت أنها تحتوي على مجموعة من العناصر المهمة لجسم الإنسان وعلى نسبة عالية من مادة السيلينيوم، وأحماض أوميجا 3، وفيتاميني "ب" و"د"، والحديد، والماغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، وهذه العناصر لها العديد من الفوائد الصحية مثل:

- الحفاظ على صحة القلب لأنها تحتوي على أحماض الأوميجا 3.

- تحسين صحة العين وذلك لاحتوائها على فيتاميني "أ" و"هـ".

- تقليل أعراض التهاب المفاصل، وتأخر ظهور علامات الشيخوخة من الفوائد الصحية للبطارخ.

- تعمل على القدرة على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

- من الأطعمة الغنية بالكالسيوم والحديد، لذا فإن تناولها تقوية العظام وتحسين نظام المناعة.

- انخفاض خطر متلازمة التمثيل الغذائي، وتحسين وظائف المخ.

وحذرت رئيس لجنة سلامة الغذاء من الإفراط في استهلاكها وتناولها، لاحتوائها على نسب عالية من الدهون والصوديوم، والأملاح ما يهدد صحة الكلى والكبد، وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن

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