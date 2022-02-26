الامارات | توقفوا عن تناول شيء واحد .. وستتخلصون من الوزن الزائد سريعاً !

شكرا لقرائتكم خبر عن توقفوا عن تناول شيء واحد .. وستتخلصون من الوزن الزائد سريعاً ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك طبيب ومؤلف لكتب عن الحمية الغذائية نصيحة مهمة جداً لمن يعانون من الوزن الزائد ويرغبون في التخلص منها وفقدان دهون البطن، وقال إن التوقف عن تناول شيء واحد هو المفتاح السحري للتخلص من الدهون البطن، ألا وهو أي مشروب أو طعام يحتوي على أكثر من 5 % من السكر ما يزيد عن مرتين أسبوعياً.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن الطبيب مايكل موسلي قوله إن الدهون حول الخصر أو الدهون الحشوية تكون عنيدة، ولكن يمكن معالجتها إذا تناولت الأطعمة المناسبة وقمت بالتمرين الصحيح.

وأوضح أنه لفهم دهون البطن، عليك أن تفهم أساسيات طريقة عمل الأنسولين، فمع تقدمنا في العمر، تصبح مستقبلات الأنسولين الموجودة في جدار الخلايا أقل حساسية، ونتيجة لذلك بعد الوجبات يكون الدم مليء بالجلوكوز والأحماض الدهنية.

ويتابع الطبيب أنه يمكنك أن تفقد دهون البطن بشكل سريع، والخطوة الأولى هي التركيز على نظامك الغذائي والتخلص من ارتفاع السكر.

وأوصى الطبيب موسلي قائلاً: "عليكم بالحد من تناول أي طعام أو شراب يحتوي على أكثر من خمسة في المائة من السكر ما يزيد عن مرتين في الأسبوع، ويشمل ذلك الفواكه الحلوة مثل المانجو والأناناس والعصائر المحلاة".

ويتابع الطبيب أنه ينبغي استبدال الكربوهيدرات المصنعة مثل الخبز الأبيض ورقائق البطاطس والمعكرونة بمصادر طاقة بطيئة الإطلاق، مثل الأرز البني أو الكينوا.

ويضيف: "سوف يفاجئك شيئان: كمية السكر التي كنت تستهلكها على حين غرة، والسرعة التي ستبدأ بها دهون البطن في ترويض نفسها".

وأوضح أن هناك طريقة أخرى فعالة في إنقاص دهون البطن وهي الصيام المتقطع، مضيفاً: "لا يقتصر الأمر على فقدان الوزن ببساطة عن طريق تناول سعرات حرارية أقل، ولكن جسمك يستجيب لضغوط الصيام من خلال تعزيز وظيفة الهرمونات لتسهيل فقدان الوزن وحرق الدهون للحصول على الطاقة".

وأشار إلى أن الصيام قصير الأمد يمكن أن يؤدي إلى العديد من التغييرات في الجسم التي تجعل حرق الدهون أسهل، وهذا يشمل انخفاض الأنسولين، وزيادة هرمون النمو وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

وأوضح أنه وفقاً لإحدى الدراسات، يمكن أن يتسبب الصيام المتقطع في فقدان الوزن بنسبة تتراوح من ثلاثة إلى ثمانية بالمائة على مدار ثلاثة إلى 24 أسبوعاً.

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