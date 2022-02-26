الامارات | واقعة غامضة في المعادي.. العثور على جثة رجل مصاب بنهش حيواني

شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة غامضة في المعادي.. العثور على جثة رجل مصاب بنهش حيواني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام مصرية إن مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة فرد أمن داخل محمية طبيعية في المعادي وبه نهش حيواني في يده.

وذكرت صحيفة الوطن المصرية إنه جرى نقل جثة فرد الأمن إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمحمية الطبيعية محل عمل المتوفى تمهيدًا لتفريغها وفحصها لكشف غموض الواقعة وملابساتها.

وكانت أجهزة الأمن المصرية تلقت بلاغًا من محمية طبيعية بمنطقة المعادي، يفيد بالعثور على جثة فرد أمن بالمحمية، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى "سيد. م"، 51 سنة، فرد أمن بمحمية طبيعية، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وتبين وجود نهش حيواني بإحدى يديه، وعدم وجود إصابات ظاهرية أخرى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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